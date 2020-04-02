Чому коронавірус вражає всіх по-різному: медики знайшли пояснення

На те, наскільки складно пацієнт перенесе зараження коронавірусом COVID-19, впливають три фактори – вік, поточний стан здоров'я і генетика.

Як пише Daily Mail, з одного боку у деяких людей коронавірус проходить взагалі без будь-яких симптомів. З іншого боку, люди, які на перший погляд здаються повністю здоровими, вмирають від інфекції.

Як тяжкість захворювання COVID-19 варіюється серед пацієнтів pixabay.com

Відомо, що вік є ключовим вирішальним чинником, оскільки люди похилого віку за статистикою піддаються більшому ризику смерті в разі зараження.

У людей старше 80 років вірогідність смерті від коронавірусу становить від 14,8% до 20%. Серед осіб у віці до 19 років смертність всього 0,2%.

Однак завжди є винятки. Так, минулого тижня 101-річний чоловік в Італії видужав і був виписаний з лікарні. Тоді як американський штат Коннектикут оголосив про наймолодшу жертву COVID-19 – шеститижневу дитину.

Стан здоров'я в момент зараження коронавірусом також пов'язаний з тяжкістю захворювання. Підвищений ризик пов'язаний з діабетом, захворюваннями легенів, астмою і серцевими захворюваннями.

Деякі лікарі вважають, що можуть бути генетичні причини різних реакцій на COVID-19.

"Будуть люди, які особливо сприйнятливі, і будуть люди, які особливо стійкі", – заявив генетик зі Стенфорда Карлос Бустаманте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 квітня коронавірус остаточно закріпився в Європі і США. Уже чотири країни обігнали Китай за кількістю смертей: Італія, Іспанія, США та Франція. Заразилося в усьому світі вже більше 950 тисяч осіб.

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