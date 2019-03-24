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Чоловіків звів із розуму напій, що викликає "пекельну" ерекцію: що про нього відомо

1.4тЧитати матеріал російською

В Африці різко виріс попит на заборонений до продажу енергетичний напій, у складі якого знайшли лікарський засіб для поліпшення потенції.

Зокрема, в кінці 2018 року невідомий чоловік із Уганди поскаржився на тривалу ерекцію, викликану вживанням енергетика Power Natural High Energy Drink SX, повідомляє "Лента.ру".

Згідно етикетці на пляшці, виробник обіцяв "підвищене лібідо" і "бадьорість тіла і розуму". Тоді представник компанії Викас Капур (Vikas Kapoor) запевнив, що "напій не містить ніяких медикаментів".

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Чоловіків звів із розуму напій, що викликає "пекельну" ерекцію: що про нього відомо

ВВС

Однак, експертиза показала, що в складі напою дійсно присутній активний компонент "Віагри" — силденафіл.

Після цього влада випустила указ відкликати виробництво нелегального медичного засобу на території їх країни. Незважаючи на офіційну заборону, енергетик став дуже популярним серед чоловіків. Його, як і раніше, можна знайти у крамницях вуличних торговців і супермаркетах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Шотландії через зловживання засобом для засмаги меланотаном-2 довів себе до тимчасової імпотенції.

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