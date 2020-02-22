Житель Австралії скористався додатком для визначення ризику виникнення раку шкіри за фотографією і виявив у себе це страшне захворювання.

У чоловіка впродовж багатьох років були дивні червоні плями на лисині, але він ніколи не бачив у них якоїсь загрози. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що 68-річний Пітер Вілсон тільки влітку 2019 року, коли плямиста поверхня на його голові сильно збільшилася і запалилася, вирішив завантажити додаток, запрограмований на розпізнавання симптомів онкології.

Житель Австралії виявив хворобу завдяки телефону

Програма одразу порадила Вілсону негайно звернутися до дерматолога. А біопсія шкіри голови виявила у чоловіка наявність плоскоклітинного раку на ранній стадії розвитку.

"Вся моя сім'я була шокована звісткою про смертельне захворювання. Лікарі призначили операцію з видалення ураженої ділянки шкіри", – розповів він.

Червоні плями на лисині чоловіки виявилися симптомом смертельного захворювання dailymail.co.uk

Незабаром хірурги вирізали австралійцю заражену шкіру з голови, замінивши її трансплантатом із правого стегна пацієнта. Чоловік зазначив, що відновлення після операції пройшло досить швидко. Але він постійно страждав від болю через необхідність змінювати пов'язки на голові та нозі.

Водночас Вілсон зізнався, що все одно дуже вдячний телефонному додатку за те, що рак йому вдалося виявити на початковій стадії.

Червоні плями на лисині чоловіки виявилися симптомом смертельного захворювання dailymail.co.uk

Зазначається, що зараз австралієць чекає результатів нового дерматологічного дослідження, яке допоможе йому визначити ризик повернення раку.

Тепер чоловік виходить на вулицю тільки в головному уборі й закликає всіх захищати себе від небезпечних ультрафіолетових променів.

"Захищайте свою шкіру взимку і влітку. І намагайтеся не перестаратися з прогулянками під палючим сонцем", – порадив Вілсон.

Червоні плями на лисині чоловіки виявилися симптомом смертельного захворювання dailymail.co.uk

Червоні плями на лисині чоловіки виявилися симптомом смертельного захворювання dailymail.co.uk

Червоні плями на лисині чоловіки виявилися симптомом смертельного захворювання dailymail.co.uk

Червоні плями на лисині чоловіки виявилися симптомом смертельного захворювання dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у британської актриси Джулі Уолтерс, яка відома багатьом за роллю Моллі Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, виявили рак третьої стадії.

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