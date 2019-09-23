Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Врятує від раку і поліпшить зір: розкрита несподівана користь популярної рослини

1.1т Читати матеріал російською

Петрушка – зелень, яка містить дуже корисні і потрібні мінерали для нашого організму.

Споживаючи цю просту зелень, ви отримаєте вітаміни і антиоксиданти, а також знизите ризик розвитку раку і втрати зору. Про це повідомляє Anywell.

Вітамін К, який міститься в петрушці, необхідний для кісток і згортання крові, вітаміни А і С мають антиоксидантні властивості, а білки, жири і волокна просто потрібні нашому організму.

30 грамів свіжої рубаної петрушки це:

  • 11 калорій,

  • 2 грами вуглеводів,

  • 1 грам білка,

  • менше 1 грама жиру,

  • 1 грам клітковини,

  • 108% добової норми вітаміну A,

  • 53% добової норми вітаміну C,

  • 547% добової норми вітаміну K,

  • 11% добової норми фолату,

  • 4% добової норми калію.

Петрушка

Петрушка

pixabay.com

Петрушка містить антиоксиданти

Антиоксиданти – це з'єднання, які запобігають ушкодженню клітин від вільних радикалів. Наш організм потребує здорового балансу антиоксидантів і вільних радикалів для підтримки здоров'я.

Петрушка містить такі антиоксиданти: флавоноїди, каротиноїди і вітамін C. За словами експертів, раціон, багатий на флавоноїди, може знизити ризики виникнення багатьох захворювань, зокрема раку товстої кишки, діабету другого типу і хвороб серця.

Новини
Топ самых вкусных овощей осени: перечень и в чем польза

Петрушка підтримує здоров'я кісток

Кістки людини потребують певних вітамінів і мінералів, щоб залишатися здоровими. Петрушка багата на вітамін K – необхідна поживна речовина для здоров'я кісток. 30 грамів петрушки забезпечують більш, ніж в 5 разів більше добової норми вітаміну K.

петрушка

петрушка

pixabay.com

Петрушка може запобігати розвитку раку

Петрушка містить рослинні сполуки, які можуть надавати протиракову дію.

Окислювальний стрес – це дисбаланс рівнів антиоксидантів і вільних радикалів, що пов'язаний з розвитком деяких хронічних захворювань і раку. Петрушка багата флавоноїдами, антиоксидантами і вітаміном С, які знижують окислювальний стрес в організмі і можуть знизити ризики розвитку деяких видів раку.

Корисна для зору

Лютеїн, бета-каротин і зеаксантин – три каротиноїда, якими багата петрушка і які допомагають захистити зір. Каротиноїди – це пігмент в рослинах, який має потужну антиоксидантну активність. Лютеїн і зеаксентін можуть запобігати віковій дегенерації жовтої плями.

Новини
Береже від діабету і хвороб серця: розкрита користь "морської" дієти

Петрушка необхідна для серця

Цінність петрушки в тому, що вона є джерелом фолієвої кислоти. У 30 грамах міститься 11% добової норми. Масштабне дослідження за участю більше 58 000 чоловік показало, що споживання фолієвої кислоти пов'язано з 38% зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

Екстракт петрушки містить антибактеріальні властивості

Петрушка може попередити зростання бактерій в їжі. Бактерії, які містяться в петрушці, можуть попередити зростання поганих бактерій, а саме – лістерії і сальмонели, які провокують харчові отруєння.

Також екстракт петрушки має антибактеріальну активність проти грибкових і дріжджових інфекцій, цвілі і поширених інфекційних інфекцій типу стафілокока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася користь популярного напою. Він покращує роботу мозку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини