Врятує від раку і поліпшить зір: розкрита несподівана користь популярної рослини

Петрушка – зелень, яка містить дуже корисні і потрібні мінерали для нашого організму.

Споживаючи цю просту зелень, ви отримаєте вітаміни і антиоксиданти, а також знизите ризик розвитку раку і втрати зору. Про це повідомляє Anywell.

Вітамін К, який міститься в петрушці, необхідний для кісток і згортання крові, вітаміни А і С мають антиоксидантні властивості, а білки, жири і волокна просто потрібні нашому організму.

30 грамів свіжої рубаної петрушки це:

11 калорій,

2 грами вуглеводів,

1 грам білка,

менше 1 грама жиру,

1 грам клітковини,

108% добової норми вітаміну A,

53% добової норми вітаміну C,

547% добової норми вітаміну K,

11% добової норми фолату,

4% добової норми калію.

Петрушка pixabay.com

Петрушка містить антиоксиданти

Антиоксиданти – це з'єднання, які запобігають ушкодженню клітин від вільних радикалів. Наш організм потребує здорового балансу антиоксидантів і вільних радикалів для підтримки здоров'я.

Петрушка містить такі антиоксиданти: флавоноїди, каротиноїди і вітамін C. За словами експертів, раціон, багатий на флавоноїди, може знизити ризики виникнення багатьох захворювань, зокрема раку товстої кишки, діабету другого типу і хвороб серця.

Петрушка підтримує здоров'я кісток

Кістки людини потребують певних вітамінів і мінералів, щоб залишатися здоровими. Петрушка багата на вітамін K – необхідна поживна речовина для здоров'я кісток. 30 грамів петрушки забезпечують більш, ніж в 5 разів більше добової норми вітаміну K.

петрушка pixabay.com

Петрушка може запобігати розвитку раку

Петрушка містить рослинні сполуки, які можуть надавати протиракову дію.

Окислювальний стрес – це дисбаланс рівнів антиоксидантів і вільних радикалів, що пов'язаний з розвитком деяких хронічних захворювань і раку. Петрушка багата флавоноїдами, антиоксидантами і вітаміном С, які знижують окислювальний стрес в організмі і можуть знизити ризики розвитку деяких видів раку.

Корисна для зору

Лютеїн, бета-каротин і зеаксантин – три каротиноїда, якими багата петрушка і які допомагають захистити зір. Каротиноїди – це пігмент в рослинах, який має потужну антиоксидантну активність. Лютеїн і зеаксентін можуть запобігати віковій дегенерації жовтої плями.

Петрушка необхідна для серця

Цінність петрушки в тому, що вона є джерелом фолієвої кислоти. У 30 грамах міститься 11% добової норми. Масштабне дослідження за участю більше 58 000 чоловік показало, що споживання фолієвої кислоти пов'язано з 38% зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

Екстракт петрушки містить антибактеріальні властивості

Петрушка може попередити зростання бактерій в їжі. Бактерії, які містяться в петрушці, можуть попередити зростання поганих бактерій, а саме – лістерії і сальмонели, які провокують харчові отруєння.

Також екстракт петрушки має антибактеріальну активність проти грибкових і дріжджових інфекцій, цвілі і поширених інфекційних інфекцій типу стафілокока.

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