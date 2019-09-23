Врятує від раку і поліпшить зір: розкрита несподівана користь популярної рослини

Петрушка – зелень, яка містить дуже корисні і потрібні мінерали для нашого організму.
Споживаючи цю просту зелень, ви отримаєте вітаміни і антиоксиданти, а також знизите ризик розвитку раку і втрати зору. Про це повідомляє Anywell.
Вітамін К, який міститься в петрушці, необхідний для кісток і згортання крові, вітаміни А і С мають антиоксидантні властивості, а білки, жири і волокна просто потрібні нашому організму.
30 грамів свіжої рубаної петрушки це:
11 калорій,
2 грами вуглеводів,
1 грам білка,
менше 1 грама жиру,
1 грам клітковини,
108% добової норми вітаміну A,
53% добової норми вітаміну C,
547% добової норми вітаміну K,
11% добової норми фолату,
4% добової норми калію.
Петрушка
pixabay.com
Петрушка містить антиоксиданти
Антиоксиданти – це з'єднання, які запобігають ушкодженню клітин від вільних радикалів. Наш організм потребує здорового балансу антиоксидантів і вільних радикалів для підтримки здоров'я.
Петрушка містить такі антиоксиданти: флавоноїди, каротиноїди і вітамін C. За словами експертів, раціон, багатий на флавоноїди, може знизити ризики виникнення багатьох захворювань, зокрема раку товстої кишки, діабету другого типу і хвороб серця.
Петрушка підтримує здоров'я кісток
Кістки людини потребують певних вітамінів і мінералів, щоб залишатися здоровими. Петрушка багата на вітамін K – необхідна поживна речовина для здоров'я кісток. 30 грамів петрушки забезпечують більш, ніж в 5 разів більше добової норми вітаміну K.
петрушка
pixabay.com
Петрушка може запобігати розвитку раку
Петрушка містить рослинні сполуки, які можуть надавати протиракову дію.
Окислювальний стрес – це дисбаланс рівнів антиоксидантів і вільних радикалів, що пов'язаний з розвитком деяких хронічних захворювань і раку. Петрушка багата флавоноїдами, антиоксидантами і вітаміном С, які знижують окислювальний стрес в організмі і можуть знизити ризики розвитку деяких видів раку.
Корисна для зору
Лютеїн, бета-каротин і зеаксантин – три каротиноїда, якими багата петрушка і які допомагають захистити зір. Каротиноїди – це пігмент в рослинах, який має потужну антиоксидантну активність. Лютеїн і зеаксентін можуть запобігати віковій дегенерації жовтої плями.
Петрушка необхідна для серця
Цінність петрушки в тому, що вона є джерелом фолієвої кислоти. У 30 грамах міститься 11% добової норми. Масштабне дослідження за участю більше 58 000 чоловік показало, що споживання фолієвої кислоти пов'язано з 38% зниженням ризику серцево-судинних захворювань.
Екстракт петрушки містить антибактеріальні властивості
Петрушка може попередити зростання бактерій в їжі. Бактерії, які містяться в петрушці, можуть попередити зростання поганих бактерій, а саме – лістерії і сальмонели, які провокують харчові отруєння.
Також екстракт петрушки має антибактеріальну активність проти грибкових і дріжджових інфекцій, цвілі і поширених інфекційних інфекцій типу стафілокока.
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