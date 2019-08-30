Чи є "гей-ген": у США розкрили секрет гомосексуальності

Так званого "гей-гену", який би контролював потяг людини до представників тієї ж статі, не існує.

До такого висновку прийшли вчені з Центру психіатричних досліджень при Гарварді (США). Результати їх дослідження були опубліковані в журналі Science.

За словами медиків, сексуальна поведінка визначається складним поєднанням генетичних факторів і навколишнього середовища, але не пояснюються тільки генетичною схильністю.

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"Це природна і нормальна частина існування нашого виду. Це також має довести, що ми не повинні намагатися розробляти ліки для геїв", – розповів керівник групи дослідників Бен Ніл.

Відзначається, що під наглядом медиків перебували майже 480 тисяч осіб із США і Великобританії. Дослідницька група виявила п'ять "специфічних генетичних варіантів, які асоціюються з одностатевою поведінкою", але в комбінації цих варіантів, вони змогли пояснити лише 1% потягу людини до своєї статі.

"Фактично неможливо передбачити сексуальну поведінку людини за її геномом. Генетика мало впливає на сексуальну поведінку, але все ж це дуже важливий фактор", – додав Ніл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені з університету Стенфорда розробили комп'ютерний механізм, який може визначити, яка сексуальна орієнтація у людини.

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