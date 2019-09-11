З'ясувалася смертельна небезпека понеділків і останніх днів відпустки

Понеділки, а також перший і останній дні відпустки та високі температури можуть стати причиною інфаркту.

До таких висновків прийшли польські вчені. Так, вони з'ясували, як підвищується ризик інфаркту в залежності від оточуючих умов, передає ТАСС.

Як з'ясувалося, 17% інфарктів відбуваються саме в перший робочий день. На інші дні – від вівторка до п'ятниці – припадає близько 15% таких випадків. А у вихідні – тільки 11 – 12%. Це відбувається через те, що стрес на роботі підвищує ризик нападу.

Причиною інфаркту може бути понеділок Ілюстрація

Другий період підвищеного ризику для серця – опівдні. Наприклад, на ранкові години з 6:00 до 12:00 припадає 27% інфарктів, а на період між полуднем і 18:00 – 35%. Увечері напади трапляються у 22% сердечників, а ніч – найбезпечніший час.

Також небезпечними називають перший і останній день відпустки. В цей час ризик інфаркту підвищується в кілька разів.

Ще один фактор – спека. Після +20 градусів ризик інфаркту підвищується в геометричній прогресії з кожним градусом. При цьому різкі перепади температури теж шкідливі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, різке збільшення маси тіла у чоловіків в підлітковому віці збільшує ризик виникнення інфаркту міокарда до 65 років.

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