Вчені розвіяли відомий міф про шкоду сауни

Вчені спростували поширений міф про вплив сауни на тиск. Вони заявили, що відвідування сауни дає таке ж навантаження на організм, як і спорт.

До такого висновку прийшли дослідники з Галле-Віттенбергського університету імені Мартіна Лютера (Німеччина) і Берлінського медичного центру. Попередні результати їх роботи опубліковані на сайті університету.

Експеримент, в якому брали участь 19 осіб, показав, що 25 хвилин в сауні по навантаженню рівні короткому тренуванню на велоергометрі, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Ілюстрація

Автори статті попереджають, що дана процедура не допомагає знизити вагу в зв'язку з відсутністю м'язової активності. Незважаючи на те, що сауна сприяє втраті кількох зайвих кілограмів, використання цього способу призводить до виведення необхідної для організму рідини.

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