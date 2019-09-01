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/ Кардіологія

Зменшує ризик інфаркту: названо продукт для здорового серця

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Вживання горіхів знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 17%.

До такого висновку прийшли іранські вчені після дослідження, результати якого оприлюднили на сайті Європейського товариства кардіологів.

"Горіхи є гарним джерелом ненасичених жирів. Вони також містять білок, мінерали, вітаміни, клітковину, фітостероли і поліфеноли, які корисні для здоров'я серця", – розповів доктор Ноушін Мохаммадіфард.

Хвороби серця

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Він додав, що найкорисніші свіжі та сирі горіхи, такі як мигдаль, фундук або волоські. Дослідник пояснив, що в несвіжих плодах ненасичені жири можуть окислюватися, що робить їх шкідливими. А розпізнати це можна за запахом, а також за гірким або кислуватим смаком.

У дослідженні вивчався зв'язок між споживанням горіхів і ризиком серцево-судинних захворювань, а також смертність серед населення Ірану. В цілому 5432 дорослих у віці 35 років і старше без серцево-судинних захворювань були відібрані для експерименту.

Горіхи корисні для серця

Горіхи корисні для серця

pixabay

Перше опитування було проведено ще в 2001 році, та відтоді повторювалося кожні два роки. Дослідники фіксували в опитуваних наявність діагностованих серцево-судинних захворювань. За 12 років подібний діагноз був поставлений у 751 випадку. З них 594 рази була діагностована ішемічна хвороба серця, 157 раз – інсульт. 179 учасників померли від таких захворювань, 458 – від інших причин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американським ученим вперше за історію вдалося надрукувати повністю функціональні частини органу з колагену.

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Іран
Теги
здоров'я Серце продукти
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