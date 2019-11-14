Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардіологія

Катерина Худобець
Катерина Худобець
журналіст Всі статті автора

"Ви коли-небудь бачили, як б'ється серце?" Ексклюзивний репортаж з операційної в Києві

984
Читати матеріал російською

Ми багато писали про серцево-судинні захворювання і кардіохірургію. Тепер же журналісту MedOboz вдалося ще й побувати на одній з операцій на серці в Інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Дорога в операційну для медпрацівників

Дорога в операційну для медпрацівників

Обозреватель

Готували журналіста до входу в операційну за всією суворістю правил: змінне взуття і стерильний одяг, шапочка, маска, бахіли, дезінфекція.

"Ви коли-небудь бачили, як б'ється серце? У вас є така можливість. До того ж це серце розгорнуте у зворотний бік", - говорить головний лікар, кардіохірург Сергій Сіромаха, запрошуючи журналіста ближче до операційного столу.

Головний лікар Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, кардіохірург, кандидат медичних наук Сергій Сіромаха

Головний лікар Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, кардіохірург, кандидат медичних наук Сергій Сіромаха

Обозреватель

"Це називається корригированною транспозицією магістральних судин", - пояснив лікар.

Як виявилося, нас запросили на проведення унікальної операції, яка за міжнародною класифікацією рівнів складності відноситься до однієї з найскладніших.

Операційна команда сконцентрована на пацієнті

Операційна команда сконцентрована на пацієнті

Обозреватель

"Пацієнтка, з якою ми зараз працюємо, трохи старше 50 років. У неї вроджена вада серця. Її серце розгорнуте і шлуночки серця розгорнуті, скажімо, не туди, куди потрібно. І тому один з клапанів, який знаходиться не на своєму місці, зносився завчасно. Цей клапан треба або міняти, або спробувати зробити пластику", - розповів Сіхомаха.

Операційна команда сконцентрована на пацієнті

Операційна команда сконцентрована на пацієнті

Обозреватель

Крім цього, за словами хірурга, у жінки є порушення серцевих ритмів. "Ви бачите, як тремтить вушко передсердя? Тому зараз проводиться комбінована операція: усунення пороку клапана плюс усунення порушення ритмів", - додав лікар.

"Таких випадків взагалі дуже мало. Приблизно один-два рази на рік ми оперуємо таких пацієнтів. Це рідкісна операція", - підсумував доктор.

Робота кипить

Робота кипить

Обозреватель

Руки хірурга "чаклують" над серцем пацієнтки

Руки хірурга "чаклують" над серцем пацієнтки

Обозреватель

Операція йде повним ходом

Операція йде повним ходом

Обозреватель

Стан пацієнтки контролюється цими апаратами - всі необхідні дані - на екрані

Стан пацієнтки контролюється цими апаратами - всі необхідні дані - на екрані

Обозреватель

Операційна команда сконцентрована на пацієнті

Операційна команда сконцентрована на пацієнті

Обозреватель

Серце, як на долоні

Серце, як на долоні

Обозреватель

Тим часом в операційній інша команда лікарів проводила ще одну операцію

Тим часом в операційній інша команда лікарів проводила ще одну операцію

Обозреватель

Необхідні медикаменти під рукою

Необхідні медикаменти під рукою

Обозреватель

Все стерильно

Все стерильно

Обозреватель

Ось так виглядає відкрита грудна клітка

Ось так виглядає відкрита грудна клітка

Обозреватель

Процес операції виводиться в онлайн режимі на екран

Процес операції виводиться в онлайн режимі на екран

Обозреватель

Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з кардіохірургом Борисом Тодуровим і з'ясував, чому все більше дітей народжуються з вадами серця, як впливають на здоров'я новомодні замінники сигарет і чому не варто приймати серцеві "панацеї".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини