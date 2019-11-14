"Ви коли-небудь бачили, як б'ється серце?" Ексклюзивний репортаж з операційної в Києві

Ми багато писали про серцево-судинні захворювання і кардіохірургію. Тепер же журналісту MedOboz вдалося ще й побувати на одній з операцій на серці в Інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Дорога в операційну для медпрацівників Обозреватель

Готували журналіста до входу в операційну за всією суворістю правил: змінне взуття і стерильний одяг, шапочка, маска, бахіли, дезінфекція.

"Ви коли-небудь бачили, як б'ється серце? У вас є така можливість. До того ж це серце розгорнуте у зворотний бік", - говорить головний лікар, кардіохірург Сергій Сіромаха, запрошуючи журналіста ближче до операційного столу.

Головний лікар Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, кардіохірург, кандидат медичних наук Сергій Сіромаха Обозреватель

"Це називається корригированною транспозицією магістральних судин", - пояснив лікар.

Як виявилося, нас запросили на проведення унікальної операції, яка за міжнародною класифікацією рівнів складності відноситься до однієї з найскладніших.

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"Пацієнтка, з якою ми зараз працюємо, трохи старше 50 років. У неї вроджена вада серця. Її серце розгорнуте і шлуночки серця розгорнуті, скажімо, не туди, куди потрібно. І тому один з клапанів, який знаходиться не на своєму місці, зносився завчасно. Цей клапан треба або міняти, або спробувати зробити пластику", - розповів Сіхомаха.

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Крім цього, за словами хірурга, у жінки є порушення серцевих ритмів. "Ви бачите, як тремтить вушко передсердя? Тому зараз проводиться комбінована операція: усунення пороку клапана плюс усунення порушення ритмів", - додав лікар.

"Таких випадків взагалі дуже мало. Приблизно один-два рази на рік ми оперуємо таких пацієнтів. Це рідкісна операція", - підсумував доктор.

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