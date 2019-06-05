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/Кардіологія

"Живий пластир": вчені винайшли засіб для швидкого відновлення серця

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Новий винахід вчених для людського серця здатний допомогти хворим швидко відновитися після серцевого нападу.

"Живий пластир" розміром всього лише 3 на 2 см вирощується в лабораторних умовах із зразків клітин пацієнта і потім перетворюється в здоровий серцевий м'яз, повідомляє служба новин ВВС.

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Новинка містить мільйони живих стовбурових клітин і може виробляти речовини, які відновлюють і оновлюють вже працюють клітини серця.

серцевий напад

серцевий напад

Автори дослідження, проведеного в Імперському коледжі Лондона, заявили, що при випробуванні на кроликах винахід виявився безпечним.

"У якийсь момент ми сподіваємося включити цей пластир для серця в звичайну програму лікування, яку лікарі пропонують пацієнтам, які перенесли серцевий напад", - говорить дослідник Річард Джаббур.

Серцевий напад трапляється в той момент, коли закупорена артерія блокує надходження крові до серцевого м'яза, позбавляючи його кисню і поживних елементів.

Раніше MedOboz писав, що вживання білого м'яса підвищує рівень холестерину в крові нарівні з червоним. Безпечним вважається білок, що міститься в молочних продуктах і овочах.

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