Життя після інфаркту: що потрібно змінити

Інфаркт хоч і відноситься до смертельно небезпечних станів, але ще не є вироком. Тому після перенесення серцевого нападу потрібно максимально налаштуватися на позитив і взяти курс на одужання.

Внесіть до розкладу фізнавантаження

Після виписки з лікарні поступово (звичайно, погодивши зі своїм лікарем) вводьте в щоденний розклад фізичні навантаження.

Так, регулярні тренування необхідні для підтримки ваги, а також для зміцнення м'язів, в тому числі і серцевого.

У вашому випадку варто зайнятися аеробними вправами. В їх число входять:

Плавання;

Їзда на велосипеді;

Біг або джогінг;

Ходьба.

Ці види вправ допомагають збільшити кількість кисню в крові, що циркулює в тілі, а також поліпшити здатність серця до перекачування крові. А в якості додаткового бонусу регулярні аеробні вправи також допомагають зменшити прояв гіпертонії, знизити рівень стресу і холестерину.

Однак при заняттях спортом є одне важливе правило: якщо ви помітили будь-які незвичайні симптоми (тривала задишка, ослаблення або оніміння кінцівок, біль в грудях), негайно зупиніться і зателефонуйте в швидку.

Змініть раціон

Вчені говорять, що нізкожіровая низькокалорійна дієта допомагає запобігти серцевому нападу. І якщо він вже мав місце бути, правильне харчування - це просто необхідність для запобігання повторного інфаркту.

Так, уникайте транс-жирів і насичених жирів, коли це можливо. Всі вони сприяють утворенню бляшок в судинах. І коли вони засмічуються, кров не може надходити до серця, що призводить до серцевого нападу.

Надлишок калорій і надмірна вага перевантажують серце. І щоб уникнути неприємних наслідків, внесіть раціон більше рослинних продуктів, пісного м'яса і знежирених молочних продуктів. Також постарайтеся знизити в раціоні рівень тваринних жирів, замінивши їх рослинними.

Кидайте курити

Куріння є фактором ризику серцевих захворювань, хоча б тому, що підвищує кров'яний тиск і ризик утворення згустків за рахунок зниження рівня кисню в крові. Через куріння серце працює більш інтенсивно, щоб перекачувати кров, при цьому отримує менше здорових клітин кисню для підтримки оптимальної роботи.

Тому нарешті кидайте цю згубну звичку.

Коли потрібна невідкладна допомога?

І не забувайте, що інфаркт в анамнезі вимагає більш уважного ставлення до свого самопочуття в майбутньому. Тому телефонуйте в "швидку" без роздумів, якщо відчули один з наступних симптомів:

раптова і екстремальна втома;

біль в грудях і біль, яка поширюється на одну або обидві руки;

швидке серцебиття;

пітливість (без попереднього навантаження);

запаморочення і / або слабкість;

набряк ніг;

плутане дихання.

Раніше MEDOBOZ пропонував пройти тест, який покаже, чи загрожує вам інфаркт.