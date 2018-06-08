Жінка померла, благаючи про допомогу: на Волині розгорівся медичний скандал

У селищі Іваничі Волинської області жінка померла від серцевого нападу, поки намагалася допроситися виклику швидкої допомоги.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, жінка померла з телефоном у руці, коли її вичитувала диспетчер виклику швидкої.

Після роздруківки розмови з'ясувалося, що на скаргу про те, що їй погано, жінці заявили: "Бабуся, ану заспокойтеся! Будете причитати, я не зрозумію, покладу трубку і будете причитати собі".

За хвилину, поки тривав діалог, диспетчер не тільки не направив швидку, але навіть не дав ніяких порад жінці. Посеред розмови вона раптово замовкла, але диспетчера це зовсім не насторожило.

"Диспетчер вчинив украй непрофесійно: вступив у полеміку замість того, щоб запитати адресу, порадити, що прийняти на цей момент, щоб зменшити біль", - розкритикував диспетчера в.о. головного лікаря обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

Медики не впевнені, чи вдалося б врятувати жінку, якби швидка відразу виїхала за викликом, але визнали, що така ймовірність була.

Сама диспетчер після події звільнилася за власним бажанням, але зв'язатися з нею журналістам не вдалося навіть після візиту до неї додому.

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