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/ Кардіологія

З легким серцем: названо 5 простих вправ, які допоможуть запобігти інфаркту

2.1т Читати матеріал російською

Спорт займає далеко не останнє місце в питаннях здоров'я серця.

"Під час виконання фізичних вправ підвищується скорочувальна здатність серцевого м'яза і поліпшується кровообіг, - говорить кардіолог Вікторія Форосенко. – Завдяки цьому серце стає витривалішими, а судини – міцніше і еластичніше, що зменшує ризики кардіологічних захворювань, наприклад, інфаркту міокарда".

MedOboz разом з фітнес-тренером Юлією Кудлюк склали комплекс з п'яти простих вправ на кожен день, які допоможуть відновити та продовжити молодість серця.

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Тренування для здорового серця

Тренування для здорового серця

FitОстров

Важливий момент!

Перш, ніж приступати до тренування, запам'ятайте кілька важливих правил.

По-перше, виконувати вправи не можна натщесерце і відразу після їжі. Приступайте до них через 1,5-2 години після прийому їжі.

По-друге, зупиняйте тренування відразу ж, якщо відчуєте нездужання – запаморочення, задишка, дискомфорт в області серця.

Вправа 1: віджимання на колінах

Ляжте животом вниз, упріться долонями в підлогу на рівні плечей, лікті зігнуті, ноги впираються в підлогу колінами. Плавно виконуйте віджимання, випрямляючи руки. На підйомі робіть видих ротом, вимовляючи при цьому звук "хааааа".

Перший раз зробіть 5-7 повторень, далі кожен день додавайте ще по одному. Коли звикнете до цього варіанту вправи, можете ускладнити його, перенісши акцент з колін на пальці ніг.

Вправа 2: розкрийте груди

Встаньте прямо, ноги разом або злегка розведені до ширини плечей (так, щоб вам було комфортно тримати рівновагу). Закрийте очі і плавно розведіть руки в сторони і злегка назад. Затримайтеся так на хвилину. Дихайте рівно і глибоко. Потім плавно поверніться у вихідне положення, постійте рівно близько 15-30 секунд і повторіть все ще раз.

Це проста вправа допомагає розкрити діафрагму і покращує дихання, ніж посилює кровообіг і насичує кров великою кількістю кисню, необхідного клітинам серця.

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Вправа 3: струс

Станьте прямо, ноги на ширині плечей або трохи вже, пальці злегка повернені всередину, коліна не напружені і трохи зігнуті, тіло – розслаблене. Злегка відірвіть п'яти від підлоги (максимум на сантиметр) і раз в секунду робіть рух тілом вниз, нібіто струшуєте з себе щось, так 30 секунд поспіль. Потім 30 секунд відпочивайте і повторіть все ще два рази.

Така вправа допомагає поліпшити кровообіг і розробити серцеві клапани.

Вправа 4: млин

Початкове положення – таке ж, як і при струсі. Повільно синхронно обертайте руками, наче крилами млина. Через 10 секунд почніть трохи нарощувати темп. Виконуйте вправу 30 секунд, потім хвилину відпочиньте і повторіть ще один-два рази.

"Млин" допомагає натренувати м'язи грудного відділу хребта, що безпосередньо впливає на стан серця.

Вправа 5: воїн

Встаньте прямо, на вдиху зробіть широкий випад лівою ногою вперед, перенісши на неї центр ваги тіла. Одночасно підніміть руки вперед і вгору. На видиху – підставте праву ногу, опустіть руки і випрямтеся. Виконайте те ж саме на другу сторону. Зробіть по 7 повторень.

OBOZREVATEL раніше розповідав, по яким прихованим симптомам можна запідозрити розвиток серцевих захворювань.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
Фітнес
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