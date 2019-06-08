Як знизити артеріальний тиск: названо несподіваний спосіб

Вчені з'ясували, що один із чинників підвищеного артеріального тиску – погана якість сну.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Арізони (США), пише expert.ru.

"Неефективний" нічний сон, як сказано в результатах експерименту, призводить до підвищення тиску, яке зберігається на високих рівнях і на наступний день, що в свою чергу збільшує ризики серцевого нападу і появи серцево-судинних захворювань.

Так, у тих добровольців, які спали менше 8 годин і їх сон був неспокійним, підвищувався систолічний тиск і високі цифри зберігалися протягом наступного після сну дня.

Також вчені прийшли до висновку, що нестача сну протягом тривалого періоду часу може призвести до виникнення гіпертонії, стресу та зниження рівня інсуліну.

Виходячи з цього, експерти радять людям, у яких є проблеми з тиском, добре висипатися і прибирати подалі від ліжка свої смартфони.

Ілюстрація. Вимірювання тиску health.harvard.edu

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-невролог Олексій Пелепейченко розповів, чому популярна народна рекомендація від підвищеного тиску "випити 50 грамів коньяку" працює далеко не завжди.

Нагадаємо, підвищений тиск не є достатньою причиною для виклику швидкої допомоги в Україні. Екстрена служба зреагує на виклик лише в тому випадку, якщо тиску супроводжують інші симптоми.

Серед них: різкі головні болі, блювота, втрата свідомості, погойдування при ходьбі, порушення мови, слабкість у руках або ногах, болі в області серця.

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