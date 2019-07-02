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/Неврологія

В Україні задумали потужну революцію в лікуванні інсульту

2.2тЧитати матеріал російською

В Україні будуть створені сучасні інсультні центри для лікування інсультів за європейськими стандартами.

Згідно з програмою медичних гарантій на 2020 рік це буде одним із пріоритетних напрямків, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

З наступного року вимоги до медзакладів з лікування невідкладних станів будуть підвищуватися. У разі відповідності, фінансування буде проходити за підвищеним тарифом. Для пацієнтів це означає більш якісні медичні послуги.

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Восени 2019 всі установи спеціалізованої допомоги повинні комп'ютеризуватися і мати відповідне обладнання, тоді вони зможуть надавати необхідну допомогу хворим з інсультом.

Інсульт

Інсульт

Ілюстрація

"Якщо ж у людини є підозра на інсульт, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою, оскільки це – невідкладний стан. Від того, наскільки швидко і якісно в перші години інсульту пацієнт отримає медичну допомогу, залежить його одужання і якість подальшого життя", – нагадала очільниця МОЗ.

Як раніше писав MedOboz, Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів у рамках медичної реформи.

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Тема
медреформа
Місце
Україна
Тег
здоров'я
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