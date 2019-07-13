"Яблуко або груша": вчені розповіли, що захищає від хвороб серця

Жир захищає жінок в період менопаузи від інсульту і серцевих захворювань.

У жінок зі здоровою вагою ризики цих хвороб були вищі, якщо у них було більше жирових відкладень на животі і менші, якщо на стегнах. До такого висновку прийшли вчені з медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку, повідомляє BBC.

Дослідження "Ініціатива жіночого здоров'я", в якому брали участь 2600 жінок старше 18 років, показало наступне: у так званих "яблукоподібних" жінок (більше абдомінального жиру) ризик захворювань серця був в три рази вище, ніж у "грушовидних" (більше жиру на стегнах).

За словами фахівців, представниці слабкої статі з фігурою-"яблуком" повинні намагатися позбутися від відкладень в проблемній області і стати більш "схожими на грушу".

Ілюстрація

Раніше MedOboz писав, що важка атлетика в боротьбі з ожирінням серця виявилася ефективнішою, ніж кардіотренування.

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