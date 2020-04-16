Вперше в Україні! У Львові провели унікальну операцію на серці

У Львові кардіохірурги провели унікальну операцію на серці 65-річної пацієнтки.

Про це в Facebook повідомив глава громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич.

Лікарі провели операцію по аутотрансплантації серця з об'єморедукуючою пластикою лівого передсердя, та заміною мітрального та аортального клапанів.

"Пацієнтка віком 65 років,була госпіталізована у Віськово-медичний клінічний центр Західного регіону у відділення хірургії серця та магістральних судин з діагнозом ревматична хвороба серця, комбінована важка вада мітрального клапана з перевагою стенозу, важкою недостатністю аортального клапана, гігантським лівим передсердям з компресією навколишніх структур", – розповів Зінкевич.

65-річна пацієнтка Facebook Ігор Зінкевич

Для порятунку життя жінки лікарі прийняли рішення негайного хірургічного втручання. Операцію провів відомий львівський кардіохірург Володимир Мороз. Допомагали та асистували команда високопрофесійних медиків – кардіохірург Зінченко В'ячеслав, анестезіолог Куртяк Зіновій, Якимович Юрій, перфузіолог Курило Андрій, лікар-інтерн Іванин Сергій, завідувач реанімаційного відділення Родзуняк Андрій та працівники відділення серцево-судинної хірургії.

Операція Facebook Ігор Зінкевич

Відзначається, що до цього часу такі операції не проводилися в Україні. Зараз пацієнтка почуває себе добре, її перевели з реанімаційного відділення на стаціонарне лікування.

Лікарі з пацієнткою Facebook Ігор Зінкевич

Операція на серці Facebook Ігор Зінкевич

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