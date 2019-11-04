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/ Кардіологія

Як швидко знизити високий тиск: поради лікаря

1.8т Читати матеріал російською

Раптове підвищення тиску може вибити з колії кого завгодно, і не завжди під рукою опиняються потрібні препарати, що обіцяють швидко повернути хороше самопочуття.

Такі позапланові перепади можуть траплятися не тільки у пацієнтів із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, а й у цілком здорових людей, наприклад, при зміні погоди, сильному фізичному навантаженні або стресі. Тому кожному важливо знати, як можна швидко надати собі допомогу без медикаментів.

"Підвищений тиск видає шум у вухах, ниючий головний біль, запаморочення,"мушки" перед очима, – розповіла MedOboz сімейний лікар Наталія Лобода. – І при появі таких симптомів важливо не залишати їх без уваги, інакше стан може погіршитися. Але при цьому за таблетки відразу хапатися теж не варто, якщо вони не призначені лікарем, інакше неправильна доза може спровокувати протилежний не менш небезпечний стан, коли тиск опускається нижче норми".

Експерт підказала, які заходи можна вжити насамперед.

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Головний біль при підвищеному тиску

Головний біль при підвищеному тиску

ТСН

Випийте води

Відчувши стрибок тиску, спершу випийте склянку-два чистої води, і через 5 хвилин поспостерігайте за своїм станом.

Часто несподівані перепади тиску можуть бути викликані зневодненням, так як при такому стані зменшує обсяг крові і її густота, від чого погіршується кровообіг.

Вода допоможе повернути все в норму, тиск стабілізується і, відповідно, самопочуття почне поліпшуватися.

Дихайте по-особливому

Повернути тиск в норму допоможе і правильна техніка дихання. Вона допомагає поліпшити приплив крові до тканин і зменшити тиск в судинах.

Отже, прийміть зручне положення, прикрийте очі. Зробіть глибокий повільний вдих через ніс (при цьому животом, а не грудьми). Потім також повільно видихайте. Для рівномірності вдихайте і видихайте на рахунок 5.

Повторюйте цю дихальну вправу протягом 3 хвилин, при необхідності, якщо стан повністю не нормалізується, повторіть через 20 хвилин.

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Помасажуйте особливі точки

Не секрет, що на тілі є активні точки, які відповідають тій чи іншій функції в організмі. Є й такі, які можуть впливати і на артеріальний тиск.

Так, дві з таких точок розташовані позаду мочок вух. Масажуйте їх легкими надавлюваннями, а також легкими рухами вниз до центру ключиць.

Ще дві точки знаходяться між великими і вказівними пальцями рук. Натискайте або масажуйте їх протягом хвилини, і стан незабаром покращиться.

Раніше MedOboz розповідав, яка ознака говорить про наближення інсульту.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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