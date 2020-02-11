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/ Кардіологія

Викликають інсульт та інфаркт: лікар розповіла про небезпеку популярних препаратів

1.1т
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Кожен з нас частіше або рідше приймає різні знеболюючі препарати: хтось від головного болю, хтось – від болю в суглобах і т.д.

Однак, як з'ясувалося, застосування різних нестероїдних протизапальних знеболюючих пов'язано з підвищенням ризику інфаркту та інсульту.

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"У моїх кардіологічних пацієнтів, особливо старшого віку, я завжди уточнюю, наскільки часто вони користуються нестероїдними протизапальними препаратами на зразок ібупрофену і ортофена проти болю в суглобах, спині або всюди", – пише у себе в Facebook професорка, кардіологиня Катерина Амосова.

За її словами, згідно з даними доказової медицини і великих епідеміологічних досліджень, терапія НПЗП, крім аспірину, пов'язана з підвищенням ризику інфаркту, інсульту і смерті від серцево-судинних захворювань. "Крім того, їх прийом здатний збільшувати артеріальний тиск і набряки за рахунок затримки нирками натрію і води, викликаючи навіть потребу в госпіталізації. Це – крім загрози кровотеч, в тому числі шлункових, внаслідок ерозій і виразки, головного болю, запаморочення, погіршення сну" , – зазначає лікарка.

Так, про здатність терапії НПЗП підвищувати ризик тромботичних ускладнень серцево-судинних захворювань йдеться в попередженнях американського регуляторного агентства FDA, і їх застосування протипоказано при нестабільної стенокардії, інфаркті, інсульті, а також перед і після кардіохірургічних операцій.

Багато хто приймає знеболюючі мало не щодня

Багато хто приймає знеболюючі мало не щодня

АіФ

"Дія всіх НПЗП, включаючи аспірин, пов'язана з блокуванням ферменту циклооксигенази (ЦОГ), за участю якого утворюється ряд біологічно активних речовин – простагландинів (ПГ). Довгий час вважалося, що за допомогою ЦОГ-1 синтезуються як "корисні" ПГ (Е2 і простациклин), які зменшують активність тромбоцитів і поліпшують захисну функцію клітин ендотелію, так і "шкідливий" тромбоксан А2 з протилежною дією. У той же час, друга фракція ферменту – ЦОГ-2, ймовірно, відповідає за утворення "шкідливих" ПГ: медіаторів запалення і болю, – пояснює професорка. – На цій теорії базувалося створення препаратів НПЗП зі здатністю виборчої (селективної) блокади тільки ЦОГ-2, так званих коксибів. Вони повинні забезпечувати протизапальний і знеболюючий ефекти при збереженні продукції "корисних" ПГ через ЦОГ-1. Однак при клінічному використанні нових НПЗП сталося зовсім "не так, як хотілося". Один з них – рофекоксиб – був взагалі відкликаний усіма регуляторними агентствами внаслідок встановлення істотного підвищення частоти інфарктів і інсультів при його прийомі для лікування артритів".

Вона зазначила, що фактори, від яких залежить величина серцево-судинних ризиків НПЗП, остаточно не з'ясовані. Ймовірно, це не відносна селективність НПЗП щодо ЦОГ 1-2, а абсолютна величина блокуючого ефекту, яка пропорційна дозі, кратності і тривалості їх прийому. Крім того, ступінь додаткового ризику пропорційна вихідному ризику. Тобто, у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця вона більше, ніж без такої, але менше, ніж у пацієнтів з інфарктом.

Більш того, для пацієнтів, які отримують одночасно НПЗП (зі знеболюючою і протизапальною метою) і аспірин (для тромбопрофілактики), має значення також їх негативна взаємодія. Аспірин – єдиний серед НПЗП, який необоротно блокує ЦОГ, забезпечуючи стійке зменшення активності/агрегації тромбоцитів до кінця їх "життя". Перешкоджаючи його доступу до ЦОГ, НПЗП-"конкуренти" надають значно менший антіагрерантний ефект в результаті зворотного блокади цього ферменту.

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Для мінімізації серцево-судинних ризиків НПЗП, Амосова рекомендує:

– максимально обмежити застосування НПЗП;

– при одночасній профілактичній терапії аспірином приймати ібупрофен за 8 годин до або через 30 хв після прийому аспірину, а інші НПЗП – за 2 години до прийому аспірину;

– у пацієнтів з наявними кардіологічними захворюваннями при можливості замінювати НПЗП на парацетамол або навіть на короткий – на глюкокортикоїди (наприклад, при ускладненні інфаркту асептичним перикардітом);

– при неможливості відмови від НПЗП, наприклад, у пацієнтів з супутніми артритом/артрозом, використовувати для тромбопрофілактики замість аспірину інший антитромбоцитарний засіб, наприклад, клопідогрель (плавікс).

Раніше OBOZREVATEL попереджав про небезпеку препаратів "від коронавіруса".

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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