Вчені знайшли "винуватця" жіночих інсультів

Відомо, що низький рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) зменшує ризик інсульту і серцевих нападів. Дослідження, проведене неврологами в США, показало, що у жінок з рівнем холестерину ЛПНЩ 70 мг/дл і нижче ймовірність геморагічного інсульту зростає в два рази в порівнянні з жінками, рівень холестерину яких становить 100-130 мг/дл.

Як повідомляє sciencedaily, результати дослідження були опубліковані в журналі Neurology Американської академії неврології.

Холестерин ЛПНЩ може привести до накопичення жиру в артеріях. Шляхи його зниження широко використовуються для профілактики серцево-судинних захворювань. Однак дослідження показало, що низькі рівні цього холестерину можуть бути небезпечними для жінок, у яких ризик інсульту вище, ніж у чоловіків.

Вчені виявили, що у жінок з дуже низьким рівнем холестерину ЛПНЩ (70 мг/дл і нижче) ймовірність інсульту з кровотечею збільшується в 2,2 рази.

Доктор медичних наук Памела Ріст каже, що жінки з низьким рівнем холестерину ЛПНЩ повинні пройти обстеження на предмет наявності інших факторів ризику інсульту, наприклад, високого кров'яного тиску, куріння з метою знизити ризик геморагічного інсульту.

Геморагічні інсульти зустрічаються рідше, ніж ішемічні, їх складніше лікувати, що підвищує вірогідність летальних наслідків.

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