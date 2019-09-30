В Україні закінчилися безкоштовні кардіостимулятори: як це ''вдарить'' по пацієнтах

В Україні дефіцит кардіостимуляторів. Пацієнти з серйозними серцевими проблемами змушені місяцями чекати на термінову операцію, ризикуючи просто померти.

А чиновники запевняють, що апарати перебувають "на карантині" і використовувати їх не можна. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Необхідна термінова операція

Мешканка Сумської області 66-річна Наталя Федько ще взимку потрапила до районної лікарні. "У неї була блокада серця. Всі лікарі почали переконувати її у необхідності встановити кардіостимулятор, але вона тоді не погодилася", – розповідає сестра пацієнтки Тетяна Подобрій.

Так виглядає двокамерний кардіостимулятор Медиков.нет

Та в березні пенсіонерці погіршало. "Ми тоді звернулися до Сумського обласного кардіологічного центру. Вона пройшла обстеження, добу ходила з холтером. Результати були невтішними, вночі кількість ударів серця падала до 35. Тоді завідувачка відділення сказала, що треба ставити кардіостимулятор, зволікати не можна.

Такий апарат коштує 50 тисяч гривень, звісно, нам це не по кишені. Але нас запевнили, що нам його виділять безкоштовно. Слід було тільки з'їздити до Києва в Інститут Амосова та отримати висновок", – згадує Тетяна.

Їй довелося вирушити у столицю. Шлях був важкий, але в Інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова діагноз підтвердили, дали висновок і порадили якомога швидше отримати в Сумській області двокамерний кардіостимулятор і з ним повернутися до них на операцію, оскільки в рідному місті саме такий апарат не імплантують.

Щороку у світі імплантується близько 300 тисяч кардіостимуляторів arrhythmia.center

Кардіостимулятори "на карантині"

"Ми прийшли знову до нашого обласного центру, до завідувачки. І тут раптом нам кажуть, що кардіостимуляторів немає! "Як так, ви ж казали?", – питаю. Йдемо до головного лікаря, і він нам розповідає, що насправді вони є, але всі браковані. І така ситуація в усій країні. Вони були доправлені в область у 2017 році, а ось поставку за 2018 рік ще чекають, вона перебуває у МОЗ", – розповідає сестра хворої.

У Сумській обласній адміністрації жінкам дали письмову відповідь, що настільки необхідних їм апаратів у області немає. І коли надійдуть – точно сказати ніхто не може.

В області двокамерних кардіостимуляторів немає Обозреватель

Заступниця головного лікаря Сумського кардіоцентру Наталія Богдан підтвердила це.

"Кардіостимулятори перебувають "у карантині". Це означає, що нам надійшов лист із МОЗ, що з ними проводяться ще якісь дослідження або у когось виникли сумніви щодо них. Тому використовувати їх наразі не можна. Що конкретно трапилося з цими апаратами – я не знаю. Але користуватися ними ми не маємо права", – сказала вона.

В обласному кардіоцентрі стверджують, що досі очікують на нові стимулятори. Причому заявку на їхнє отримання вони подали ще у 2018 році. Надворі вже осінь 2019-го, але проблема не вирішена.

Пацієнти чекають, коли ж з'являться життєво необхідні апарати

У МОЗ не змогли прокоментувати ситуацію з кардіостимуляторами в країні. Незважаючи на те, що ми надсилали офіційний запит, відповіді так і не отримали. У пресслужбі запевнили, що їм потрібен час, аби розібратися із ситуацією.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!