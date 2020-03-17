В Україні скасовуються планові кардіологічні операції

Інститут серця і Інститут серцево-судинної хірургії тимчасово припиняють проведення планових кардіологічних операцій, готуючись приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Зокрема, директор Інституту серця Борис Тодуров і головний лікар Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Сергій Сіромаха заявили, що тимчасово в медустановах скасовують планові госпіталізації і операції. Разом з тим, робота в екстреному режимі буде залишатися незмінною.

"Інститут серця продовжує приймати тільки екстрених хворих: з гострою ішемією, гострим коронарним синдромом, інфарктом міокарда, тромбоемболією легеневої артерії, з розшаровуються аневризмами аорти і пацієнтів з крайнім ступенем серцевої недостатності, яким потрібна стаціонарна допомога. Ми звільняємо ліжка для можливого масового надходження важких хворих, яким знадобляться апарати штучної вентиляції легенів", – зазначив Тодуров.

В такому ж режимі, за словами Сіромахи, буде працювати і Інститут серцево-судинної хірургії.

Також експерти закликали на період карантину не відвідувати громадські місця, уникати тісних (дистанція – менше півтора метрів) контактів з людьми, особливо сторонніми, мити руки часто і ретельно, а також носити з собою деззасіб і після кожного контакту з поверхнями поза домом обробляти ним руки.

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