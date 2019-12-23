Українців "косить" небезпечне захворювання: лікар розповів, як уберегтися

У світі серцево-судинні захворювання посідають перше місце у структурі смертності. І Україна є одним із лідерів за кількістю смертей від кардіохвороб, зокрема інфарктів та інсультів.

"В Україні на сьогодні цей показник складає 69,8%, тоді як у всьому світі ця цифра перебуває на рівні близько 32%. Тобто з усієї кількості пацієнтів, які помирають в Україні, близько 350-380 тисяч вмирають саме від серцево судинних захворювань", – розповів MedOboz академік-кардіохірург Василь Лазоришинець.

У боротьбі з серцево-судинними захворюваннями потрібен системний підхід ТСН

Одна з причин такої сумної статистики – у відсутності належної профілактики, причому справа не в кожному пацієнті окремо, а у вирішенні даного питання на державному рівні. "Відомий факт, що набагато дешевше попередити будь-яке захворювання, ніж потім його героїчно і дорого лікувати", – зазначив Василь Васильович.

Так, загалом основна проблема в тому, що у нас в країні немає системного підходу для вирішення тієї ситуації, яка наразі склалася.

"Нам необхідна робоча загальнодержавна програма по боротьбі з серцево-судинними захворюваннями, що включає профілактику, лікування, а також реабілітацію пацієнтів.

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Кілька років тому Національна Академія медичних наук готувала відповідну програму. Передбачала всі необхідні пункти. Однак на той час Міністерство охорони здоров'я не було зацікавлене в цьому і просто передало документ до Кабінету Міністрів. Єдине, що звідти взяли, це створення реперфузійних центрів (попередній уряд зробив дуже багато для того, щоб відкрити по всій Україні масу таких центрів, де пацієнтові з гострим коронарним синдромом виконують коронарографію і роблять стентування). Для цього було придбано понад 40 ангіографів, і це дало дійсно потужний поштовх у розвитку кардіохірургії.

Хоча це тільки частина величезної роботи, яка допомагає лікувати, але ніяк не дає можливість попередити захворювання", – розповів академік.

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