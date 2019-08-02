Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардіологія

Ученим США вдалося надрукувати на 3D-принтері клапан для серця. Відеофакт

715 Читати матеріал російською

Американським вченим першим у світі вдалося надрукувати повністю функціональні частини органу з колагену.

За їх словами, стався справжній прорив, так як в майбутньому дана технологія відкриє шлях до "друку" цілих органів, передає "ТСН".

Зокрема, фахівці з Університету Карнегі-Меллон зуміли з колагену на 3D-біопринтері створити серцевий клапан, в якому повністю відтворені складні елементи, що забезпечують біохімічні сигнали. Саме вони необхідні для функціонування всього органу.

Новини
Революційний прорив: на 3D-принтері надрукували рогівку ока

Клапан для серця

Клапан для серця

Скріншот ыз відео

"Ми змогли показати, що 3D-друк серцевого клапана з колагену можливий, і він працює", – заявив один із авторів лікар Адам Файнберг.

За словами медиків, ця технологія у найближчому майбутньому допоможе пацієнтам, які чекають на пересадку серця. Але зараз її неохідно удосконалити за допомогою випробувань на тваринах і, в кінцевому підсумку, на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідницька група з Тель-Авівського університету на чолі з професором Талем Двіром зробила глобальний прорив у медицині, зумівши надрукувати на 3D-принтері живе пульсуюче людське серце.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини