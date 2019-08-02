Ученим США вдалося надрукувати на 3D-принтері клапан для серця. Відеофакт

Американським вченим першим у світі вдалося надрукувати повністю функціональні частини органу з колагену.

За їх словами, стався справжній прорив, так як в майбутньому дана технологія відкриє шлях до "друку" цілих органів, передає "ТСН".

Зокрема, фахівці з Університету Карнегі-Меллон зуміли з колагену на 3D-біопринтері створити серцевий клапан, в якому повністю відтворені складні елементи, що забезпечують біохімічні сигнали. Саме вони необхідні для функціонування всього органу.

Клапан для серця Скріншот ыз відео

"Ми змогли показати, що 3D-друк серцевого клапана з колагену можливий, і він працює", – заявив один із авторів лікар Адам Файнберг.

За словами медиків, ця технологія у найближчому майбутньому допоможе пацієнтам, які чекають на пересадку серця. Але зараз її неохідно удосконалити за допомогою випробувань на тваринах і, в кінцевому підсумку, на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідницька група з Тель-Авівського університету на чолі з професором Талем Двіром зробила глобальний прорив у медицині, зумівши надрукувати на 3D-принтері живе пульсуюче людське серце.

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