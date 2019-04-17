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/Кардіологія

Учені вперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Реальне відео

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Дослідницька група з Тель-Авівського університету на чолі з професором Талем Двиром зробила глобальний прорив у медицині, зумівши надрукувати на 3D-принтері живе пульсуюче людське серце.

Матеріалом для створення "біо-мотора" виступили жирові клітини пацієнта, які потім були перетворені в стовбурові клітини серцево-судинного м'язу і змішані з колоректальною тканиною, передає 9tv.co.il.

Надруковане серце, розповідають вчені, за своїми розмірами можна порівняти з кролячим — усього близько 2,5 см.

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Учені вперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Реальне відео

Скріншот із відео

У цілому було надруковано 10 сердець. У найближчі місяці фахівці будуть перевіряти функціональність органів на тваринах.

У разі якщо експеримент завершиться успіхом, це стане справжнім порятунком для людства, адже пацієнтам більше не доведеться чекати пересадки органів і приймати дорогі препарати, щоб запобігти їх відторгненню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії медики госпіталю Моррісон за допомогою 3D-принтера врятували пацієнта, у якого була ракова пухлина.

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Ізраїль
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