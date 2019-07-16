"Цей фактор впливає на всіх": названа головна причина смерті

Вчені встановили зв'язок між забрудненням навколишнього середовища і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань серед дорослих китайців.

Команда дослідників з Китаю прийшли до висновку, що кальцифікація коронарних артерій (ключовий маркер атеросклерозу) залежить від рівня забрудненості в місцях проживання. Про це повідомляє видання Medical News Today.

Стан повітря оцінювався шляхом вимірювання рівнів діоксиду азоту, озону і дрібних твердих часток (PM 2,5 – частки з діаметром менше 2,5 мікрометрів, які дуже легко вдихати).

Дослідження показало, що кожне збільшення обсягу діоксиду азоту на 20 мкг/м3 підвищує ризик розвитку кальцифікації коронарних артерії на 24,5%, а зростання кількості РМ 2,5 на 30 мкг/м3 – на 27,2%.

Забрудненість повітрі в Китаї ekd.me

Ішемічна хвороба серця healthxchange.sg

"Ці результати доводять, що коронарний атеросклероз є патологічним шляхом, за допомогою якого забруднення повітря підвищує ризик смерті від ішемічної хвороби серця ", - підкреслив провідний автом Мен Ван.

Раніше MedOboz писав, що забруднення повітря сприяє "старіння" легких і збільшує ризик небезпечного захворювання – хронічного обструктивного захворювання легень.

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