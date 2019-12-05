"Трансплантацію проводити не зможуть": Лазоришинець назвав нюанси процесу

Закон про трансплантацію донорських органів в Україні вже кілька років не покидає кулуари Верховної Ради – його переписують, доповнюють, уточнюють тощо.

І ось напередодні більшістю голосів депутатів документ, який передбачає відстрочити створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації в Україні до 1 січня 2021 року, було ухвалено в першому читанні.

Тобто, можливості для повномасштабної роботи трансплантологів у нашій країні все ще не з'явилося. А чекають цього як лікарі, так і пацієнти.

Трансплантація в Україні поки що на паузі ZIK

Директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, академік Василь Лазоришинець розповів MedOboz, що трансплантація донорського серця – єдина операція, яку не можуть проводити кардіохірурги в його інституті. І не тому, що немає відповідної кваліфікації, а у відсутності закону, що дозволяє її робити. Поки межа можливостей – пересадка механічного серця.

"У нас підготовлені дві бригади, які готові проводити дві трансплантації серця водночас, і одна бригада для забору серця. Тобто щойно буде готова нормативна база, ми готові робити і такі операції. Українські хірурги готові до цього – тільки дайте нам закон, і ми перевернемо світ у галузі трансплантології", – зазначає академік.

Однак заразом він підкреслив, що з ухваленням повноцінного пакету документів про трансплантацію в Україні відразу ж почати проводити подібні операції не вдасться.

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За словами Лазоришинця, після ухвалення закону потрібно буде провести ще величезну роботу, яка займе певний час. Зокрема, мають запрацювати трансплант-координатори, діагностика смерті мозку, потрібно буде обговорювати з правоохоронними органами всі правові нюанси, також із МВС вирішувати, як можна своєчасно доставляти донорські органи (адже Україна – велика країна, де наземним транспортом швидко не дістатися до потрібної точки) і безліч іншого.

"У Сполучених Штатах я одного разу навіть на реактивному літаку літав на забір органу", – зазначив кардіохірург.

Однак, за його словами, ухвалений закон дасть поштовх початку цих процесів.

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