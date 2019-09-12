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/ Кардіологія

Томография – неотъемлемая часть современной диагностики

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Выявление сердечно-сосудистых патологий – основная задача отделения радионуклидной диагностики Института сердца.

В распоряжении специалистов современное оборудование, которое позволяет получить точную диагностическую информацию. К таким приборам относится гамма-камера Infinia HawkeyeTM (компания General Electric, США). Наряду со стандартной сцинтиграфией, на данном аппарате можно проводить радионуклидное (однофотонная эмиссионная томография – ОФЭКТ) и рентгеновское (рентгеновская компьютерная томография – КТ) исследования с использованием современных методов обработки графических изображений для повышения информативности. Комплексная технология ОФЭКТ+КТ широко применяется в кардиологии и онкологии.

Томография – неотъемлемая часть современной диагностики

Компьютерный томограф Infinia HawkeyeTM

Помещение, в котором находится отделение, спроектировано согласно общепринятым европейским нормам. Это важное условие обеспечивает качественную работу медперсонала, соблюдая все нормы радиационной безопасности.

В отделении проводятся диагностические исследования с использованием современных радиофармпрепаратов, например, Tc-99m-MIBI, 99mTc-ДТПА и пр.

Информацию о состоянии сердечной мышцы дает миокардиосцинтиграфия, об активности почек и наличии в них воспалительных процессов – реносцинтиграфия, о нарушении обмена веществ в костях и суставах – остеосцинтиграфия.

Для оценки функций эндокринных желез используют тиреосцинтиграфию и паратиреосцинтиграфию.

Гепатосцинтиграфия позволяет оценить функциональную активность печени. Также доступны методы функциональной визуализации головного мозга, легких и выявления злокачественных новообразований.

Данное подразделение возглавляет Кундин Валерий Юрьевич.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна Київ
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