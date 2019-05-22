Тільки один стакан на день: названо найкорисніший для серця сік

Один стакан свіжовичавленого апельсинового соку допоможе знизити ризик передчасної смерті і серцево-судинних хвороб.

До такого висновку дійшли вчені з Нідерландів, які спостерігали за 35 000 випробовуваних протягом 15 років, пише The Daily Mail.

"Чотири-вісім склянок апельсинового соку в тиждень скоротять ризик інсульту майже на чверть. Навіть один стакан у день мав значні переваги і знижував ризик розвитку хвороб на 20%", – уточнили дослідники.

Саме апельсиновий сік містить речовини, здатні захистити серце і судини від захворювань.

Ілюстрація The Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, кокосове масло і яблучний оцет можуть прискорити спалювання жиру і значно знизити захворюваність серця, а ягоди годжі, деревне вугілля та пророщені горіхи обіцяють омолодити ваш кишечник.

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