Современная лучевая диагностика: снижение рисков и большая информативность

Новейшие аппараты для рентгенологических исследований обладают преимуществами, которые не опровергнуть: неинвазивность; низкодозовая нагрузка на пациента и персонал во время обследования; качественное изображение с возможностью передачи в электронном виде; быстрое исследование всех систем и органов по отдельности.

Перечисленными достоинства характеризуют современный аппарат Philips Brilliance CT64. Данный компьютерный томограф специализируется на исследовании артерий сердца, сосудов головного мозга, нижних конечностей, грудного и брюшного отделов. Этот прибор оснащен графической станцией под названием Brilliance Workstation. Она обеспечивает обработку отдельных срезов, выполнение сложных реконструкций, что очень помогает специалистам планировать операции.

Компьютерный томограф Philips Brilliance CT64

Также в арсенале отделения имеется современная рентгеноаппаратура: cтационарный цифровой аппарат DuoDiagnost и три передвижных аппарата Practix 300.

Отделение предлагает широкий спектр диагностических исследований. Ведущим методом является МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография. Он подходит для обследования головного мозга, позвоночника, органов брюшной и грудной полостей, костей, суставов и сосудов.

Для диагностики патологических состояний сосудистой системы используется высокоинформативная МСКТ с введением контрастного препарата. Это метод позволяет выявлять аневризмы, стенозы, расслоения, травматические разрывы, окклюзии, ишемию, аномалии развития, тромбозы шунтов, кровотечения и пр.

Руководит отделением лучевой диагностики Максюта Дмитрий Владимирович.

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