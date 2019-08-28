Сохраните сердце только для приятных переживаний!

На сегодня одной из самых больших проблем мирового здравоохранения являются сердечно-сосудистые заболевания. Из-за своей широкой распространенности они стали главной причиной смертности не только среди населения Украины, но и во всем мире. На ряду с этим, обеспокоенность специалистов обусловлена также постоянным увеличением числа пациентов и развитием тяжелых осложнений, среди которых инсульт и инфаркт миокарда.
Профилактика является очень важной в предотвращении болезней, даже в тех случаях, когда развитие патологии полностью остановить невозможно. Существует много рекомендаций, которые затрагивают такие факторы, как сбалансированное питание, физическая активность, вредные привычки и стресс. Увы, следование правилам здорового образа жизни не всегда может уберечь человека от проблем с сердцем.
Что влияет на развитие болезней сердца?
К сожалению, ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями не утешительна: около 70% смертей приходятся на данную патологию. Данный факт подтверждается и статистикой ВОЗ, согласно которой Украина занимает первое место в рейтинге смертности среди европейских стран и второе – в мире. Еще одним объяснением служит и то, что в нашей стране плохо развита культура заботы о своем здоровье, в то время как в ведущих странах активно пропагандируют и "исповедуют" это понятие.
Утверждение "лучшее лечение – это профилактика" не отображает реальности, поскольку осведомленность о необходимости мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы и о факторах риска очень низка.
Основными факторами риска являются:
повышенное артериальное давление (гипертензия);
уровень глюкозы и холестерина в крови выше нормы;
курение, употребление алкоголя;
недостаток фруктов, овощей и клетчатки в рационе;
избыточная масса тела;
низкая физическая активность.
Каждый год около 100 тысяч жителей Украины медики ставят диагноз "инсульт". В случае инфаркта миокарда, дело не доходит до фармакологического лечения, ведь нарушения мозгового кровообращения очень часто возникают внезапно и заканчиваются летальным исходом.
Можно ли снизить риски?
Мировая медицинская практика доказывает, что уменьшить число смертей от заболеваний сердца и сосудов возможно. Около половины этих случаев обусловлено отказом от курения, коррекцией уровня холестерина и лечением гипертонии, на оставшуюся часть приходится использование качественных препаратов с доказанной эффективностью.
Известным и общепринятым "золотым" стандартом в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний является ацетилсалициловая кислота (АСК), применение которой в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства зафиксировано еще 3,5 тысячи лет назад.
С момента первого выделения кристаллов салициловой кислоты из коры ивы (1828 г.) ученые смогли получить более безопасную форму вещества для системы пищеварения и наладить промышленное производство с последующим применением препарата в клинической практике.
Кроме того, важным направлением было изучение антиагрегатных свойств АСК, которые дали научное подтверждение эффективности препарата для снижения рисков у больных с атеросклерозом.
Каков механизм действия АСК?
В ходе многочисленных клинических испытаний показано, что АСК в полной мере реализует свои эффекты, а также снижает риск болезней сердца и смерти, в низких дозах (75-150 мг). Попадая в кровоток препарат оказывает разнонаправленное положительное действие.
Во-первых, он способен уменьшать агрегацию тромбоцитов в течение всего периода их жизни путем ингибирования синтеза тромбоксана А2, угнетая при этом активность фермента циклооксигеназы.
Во-вторых, АСК тормозит образование фибрина за счет снижения синтеза тромбина.
В-третьих, она принимает активное участие в запуске фибринолиза (процесс растворения тромбов и сгустков крови) с помощью активаторов плазминогена и изменения строения фибриновых волокон.
Также использование меньших доз понижает шансы появления побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта (эрозии, язвы и желудочно-кишечных кровотечений), что объясняется способностью АСК влиять на гастропротекторный потенциал простогландина Е2 и простациклина.
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Препарат "Магникор" от компании "Киевский витаминный завод" очень востребован среди врачей и пациентов. Формула его успеха на фармацевтическом рынке Украины заключается в:
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соответствии стандартам GMP;
научно-доказанной эффективности.
Активным действующим веществом Магникора является АСК. Препарат представлен в дозировке 75 и 150 мг, это дает возможность назначить оптимальную дозу для каждого конкретного пациента.
Магникор (АСК) не содержит кишечнорастворимой оболочки, не превращается в неактивную форму и сохраняет высокую биодоступность и выраженный антитромботический эффект.
Препарат показан при ишемической болезни сердца, тромбообразовании, заболеваниях периферических артерий.
Прием препарата в дозе 75 мг 1 раз в день эффективно защитит Ваше сердце, сосуды и мозг от инфаркта или инсульта, особенно при непрерывном применении.
Стабильный эффект и доступная цена – это ключевые показатели, которые определяют выбор пациентов в поиске оптимального препарата для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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