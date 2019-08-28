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/ Кардіологія

Сохраните сердце только для приятных переживаний!

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На сегодня одной из самых больших проблем мирового здравоохранения являются сердечно-сосудистые заболевания. Из-за своей широкой распространенности они стали главной причиной смертности не только среди населения Украины, но и во всем мире. На ряду с этим, обеспокоенность специалистов обусловлена также постоянным увеличением числа пациентов и развитием тяжелых осложнений, среди которых инсульт и инфаркт миокарда.

Профилактика является очень важной в предотвращении болезней, даже в тех случаях, когда развитие патологии полностью остановить невозможно. Существует много рекомендаций, которые затрагивают такие факторы, как сбалансированное питание, физическая активность, вредные привычки и стресс. Увы, следование правилам здорового образа жизни не всегда может уберечь человека от проблем с сердцем.

Что влияет на развитие болезней сердца?

К сожалению, ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями не утешительна: около 70% смертей приходятся на данную патологию. Данный факт подтверждается и статистикой ВОЗ, согласно которой Украина занимает первое место в рейтинге смертности среди европейских стран и второе – в мире. Еще одним объяснением служит и то, что в нашей стране плохо развита культура заботы о своем здоровье, в то время как в ведущих странах активно пропагандируют и "исповедуют" это понятие.

Утверждение "лучшее лечение – это профилактика" не отображает реальности, поскольку осведомленность о необходимости мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы и о факторах риска очень низка.

Основными факторами риска являются:

  • повышенное артериальное давление (гипертензия);

  • уровень глюкозы и холестерина в крови выше нормы;

  • курение, употребление алкоголя;

  • недостаток фруктов, овощей и клетчатки в рационе;

  • избыточная масса тела;

  • низкая физическая активность.

Каждый год около 100 тысяч жителей Украины медики ставят диагноз "инсульт". В случае инфаркта миокарда, дело не доходит до фармакологического лечения, ведь нарушения мозгового кровообращения очень часто возникают внезапно и заканчиваются летальным исходом.

Можно ли снизить риски?

Мировая медицинская практика доказывает, что уменьшить число смертей от заболеваний сердца и сосудов возможно. Около половины этих случаев обусловлено отказом от курения, коррекцией уровня холестерина и лечением гипертонии, на оставшуюся часть приходится использование качественных препаратов с доказанной эффективностью.

Известным и общепринятым "золотым" стандартом в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний является ацетилсалициловая кислота (АСК), применение которой в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства зафиксировано еще 3,5 тысячи лет назад.

С момента первого выделения кристаллов салициловой кислоты из коры ивы (1828 г.) ученые смогли получить более безопасную форму вещества для системы пищеварения и наладить промышленное производство с последующим применением препарата в клинической практике.

Кроме того, важным направлением было изучение антиагрегатных свойств АСК, которые дали научное подтверждение эффективности препарата для снижения рисков у больных с атеросклерозом.

Каков механизм действия АСК?

В ходе многочисленных клинических испытаний показано, что АСК в полной мере реализует свои эффекты, а также снижает риск болезней сердца и смерти, в низких дозах (75-150 мг). Попадая в кровоток препарат оказывает разнонаправленное положительное действие.

Во-первых, он способен уменьшать агрегацию тромбоцитов в течение всего периода их жизни путем ингибирования синтеза тромбоксана А2, угнетая при этом активность фермента циклооксигеназы.

Во-вторых, АСК тормозит образование фибрина за счет снижения синтеза тромбина.

В-третьих, она принимает активное участие в запуске фибринолиза (процесс растворения тромбов и сгустков крови) с помощью активаторов плазминогена и изменения строения фибриновых волокон.

Также использование меньших доз понижает шансы появления побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта (эрозии, язвы и желудочно-кишечных кровотечений), что объясняется способностью АСК влиять на гастропротекторный потенциал простогландина Е2 и простациклина.

Наш выбор – здоровое сердце!

Препарат "Магникор" от компании "Киевский витаминный завод" очень востребован среди врачей и пациентов. Формула его успеха на фармацевтическом рынке Украины заключается в:

  • использовании качественного сырья;

  • соблюдении всех технологий производства;

  • соответствии стандартам GMP;

  • научно-доказанной эффективности.

Активным действующим веществом Магникора является АСК. Препарат представлен в дозировке 75 и 150 мг, это дает возможность назначить оптимальную дозу для каждого конкретного пациента.

Магникор (АСК) не содержит кишечнорастворимой оболочки, не превращается в неактивную форму и сохраняет высокую биодоступность и выраженный антитромботический эффект.

Препарат показан при ишемической болезни сердца, тромбообразовании, заболеваниях периферических артерий.

Прием препарата в дозе 75 мг 1 раз в день эффективно защитит Ваше сердце, сосуды и мозг от инфаркта или инсульта, особенно при непрерывном применении.

Стабильный эффект и доступная цена – это ключевые показатели, которые определяют выбор пациентов в поиске оптимального препарата для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Магникор Ваш залог долгой и качественной жизни рядом с родными и близкими!

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