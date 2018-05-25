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Смертельно небезпечне: з'ясувалася інша сторона відомого захворювання

2.2тЧитати новину російською

Люди, які страждають екземою, більше схильні до серцево-судинних захворювань і інсультів.

Це з'ясували вчені. Результати досліджень опубліковані у British Medical Journal, передає РІА Новини.

Експерти проаналізували дані 385 тисяч людей у ​​віці близько 43 років з атопічною екземою.

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Так, вони прийшли до висновку, що у хворих з важким випадком екземи був на 20% вище шанс отримати інсульт, на 40-50% - нестабільну стенокардію, серцевий напад, фібриляцію передсердь і на 70% - серцеву недостатність.

Екзема є гострим або хронічним захворюванням шкіри, що виявляється у вигляді висипу, який супроводжується свербінням і відчуттям печіння. За різними підрахунками, екзема зустрічається майже у кожного десятого жителя планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені створили завдяки екстракту зеленого чаю наночастинки, здатні знищувати ракові клітини в легенях при підсвічуванні лазером.

Місце
Великобританія
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