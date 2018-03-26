Смерть Мавроді: як не стати жертвою хвороби, що його вбила

Лікар Віктор Литвиненко розповів "МедОбозу" від чого ймовірніше помер Сергій Мавроді.

Як відомо, Мавроді потрапив до лікарні зі скаргами на слабкість і біль в області грудей.

За словами Литвиненка, описані симптоми вказують на інфаркт міокарда.

"Крім вказаних, під час нападу також може з'явитися задишка, відчуття нестачі повітря, нудота, інтенсивна пітливість, біль між лопатками, а також оніміння або біль лівої руки, шиї або нижньої щелепи", - додав Литвиненко.

Дуже важливо, відчувши подібні симптоми, терміново викликати невідкладну допомогу, оскільки у медиків після початку нападу залишається максимум дві години на порятунок пацієнта. Далі починається відмирання тканин і припинення кровопостачання життєво важливих органів.

До прибуття медиків варто прийняти таблетку нітрогліцерину і прилягти.

Раніше "Обозреватель" розповідав про життя і смерт Мавроді.