Серця українців: кардіохірург розповів, звідки беруться пороки і що може довести до інфаркту

Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності у всьому світі. Згідно з даними ВООЗ, щорічно кількість померлих від таких захворювань становить близько 31% від усіх летальних випадків.

Як йдуть справи з серцями українців? Які причини доводять людей до відділення кардіології? Чому кількість молодих пацієнтів зростає? На ці та інші питання MedOboz відповів генеральний директор Інституту серця, кардіохірург, професор Борис Тодуров.

Кардіохірург Борис Тодуров Facebook Бориса Тодурова

- Борис Михайлович, як справи з серцево-судинними захворюваннями саме в Україні? Чи правда, що хвороби насправді "молодіють"?

- Статистика у нас не дуже хороша. У структурі смертності серцево-судинні захворювання займають близько 67%. Такий показник тримається вже багато років, і динаміки на зменшення немає. Це велика соціальна проблема, з якою ми всі повинні почати активно боротися.

Тенденція до "омолодження" захворювань також є, зокрема, йдеться про інсульти та інфаркти. І це пов'язано з багатьма причинами, в тому числі і з соціальними, зокрема, зі стресами і тривожними станами, які є у більшості людей на тлі загальної ситуації в країні.

- Як найпоширеніші захворювання? І коли без оперативного втручання не обійтися?

- Лідирують інсульти і інфаркти (перших за статистикою в Україні на рік трапляється 110 тисяч, інфарктів фіксується 50 тисяч випадків). Але і те, і інше – крайня ступінь прояву вже наявних захворювань.

До того, як трапиться інфаркт або інсульт, в організмі відбуваються деякі зміни на рівні серцево-судинної системи. Наприклад, прогресує атеросклероз судин, або ж має місце вроджена чи набута (дегенеративна вікова) патологія судин або клапанів. І в таких випадках, щоб уникнути важких наслідків цих порушень потрібна допомога хірургів.

Так, в нашому інституті на сьогодні з усіх операцій, які ми проводимо, близько 50% припадає на ішемічну хворобу, інші – клапанні патології, 15% з яких - вроджені вади серця.

Статистика по серцево-судинним захворюванням в Україні сумна Delfi

- Чи правда, що зросла кількість дітей з вродженими вадами серця? Якщо так, то які причини?

Дійсно, в процентному відношенні (не тільки в Україні, а й в усьому світі) сьогодні народжується більше дітей з вадами серця. Пов'язано це з тим, що, починаючи з 50-60х років почали активно оперувати дітей з такими патологіями. Бум кардіохірургії почався в 80-90-роки – з того часу почали оперувати практично всіх, в більшості випадків – успішно.

Справа в тому, що більшість вад серця передаються спадковим шляхом. І раніше діти з такими патологіями вмирали, не доживши до дітородного віку і не створивши потомства. Зараз же їх успішно оперують, вони народжують дітей, у яких теж з високою ймовірністю будуть спадкові вади.

Тобто, на сьогоднішній день ми маємо друге, а іноді і третє покоління пацієнтів, де кількість вроджених вад зростає в геометричній прогресії.

Скажу більше, в найближчі роки в усьому світі ми будемо мати відносне підвищення кількості спадкових вроджених патологій.

Це те, що стосується генетично обумовлених причин. А позначається на здоров'ї дітей і спосіб життя батьків. Зокрема, є такі захворювання, якими мамі не бажано хворіти в перші місяці вагітності. До них відносяться різні вірусні захворювання, наприклад, краснуха або грип. Справа в тому, що серце дитини закладається в перші два місяці вагітності, і перенесення цих хвороб позначиться на формуванні плоду. Тому підвищується ймовірність, що дитина народиться з пороком серця.

В добавок хочу сказати, що якщо жінка планує стати матір'ю, то необхідно кидати всі шкідливі звички (паління, алкоголь,) припиняти прийом будь-яких токсичних речовин і усунути контакт з ними, а також максимально уникати контакту з людьми, які хворіють на вірусні захворювання. Інакше ризики для дитини збільшуються.

- Наскільки успішні сьогодні операції на серці у дітей?

- На сьогодні на щастя нам вдалося знизити смертність при вроджених вадах (при деяких) практично до нуля. Є пороки, при яких вже давно не вмирали діти.

В основному смертельні випадки трапляються при поєднанні безлічі пороків. Особливо, якщо дитина народилася недоношеною. Буває іноді, що немовля доводиться оперувати навіть в перші години життя.

Однак на сьогодні результати лікування навіть важких випадків набагато краще, ніж 30-40 років тому, коли вмирали близько 15-20% від всіх прооперованих. Зараз загальна кількість смертельних випадків при вроджених вадах становить менше 1%.

Дітей з вродженими вадами серця стає все більше TSN

- Які фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань? Як зменшити шанси потрапити на облік до кардіолога?

- Їх декілька. Про алкоголь розповідати не варто – всі апріорі знають механізм його впливу на судини. Тому його потрібно максимально викреслити з життя.

Наступний – куріння. Навіть одна сигарета в день (легка, міцна – не важливо) це вже серйозний фактор ризику. Палії мають у 20 разів більше шансів розвитку раку – легенів, гортані, стравоходу, губи і т.д. Ця шкідлива звичка викликає підвищену крихкість судин: судини курця видно відразу – вони кальциновані, дуже тендітні, тверді і дуже швидко заростають. Так що гробити здоров'я заради того, щоб пускати дим кільцями, не варто.

Далі – цукровий діабет. При будь-якому його типі (першому або другому) пошкодження судинної стінки відбувається дуже швидко і ще в ранньому віці. Якщо діабет не лікувати належним чином, будуть страждати судини (серця, голови, нирок, очі). Навіть маючи схильність до захворювання (хтось з родичів хворіє на діабет, має місце ожиріння і т.д.), необхідно ретельно контролювати своє здоров'я.

Ще один серйозний фактор ризику – артеріальна гіпертензія. Вона буває різного походження – гормональна, пов'язана з вадами серця, стресом, вікова і т.д. Але, якщо є підвищений тиск, який не відповідає віку (наприклад, якщо до 50 років тиск більше 130 одиниць – це вже гіпертензія), потрібно лікуватися також ретельно, як при цукровому діабеті. Тим більше, що сьогодні є величезна кількість препаратів, які знижують тиск і дозволяють протягом дня підтримувати його в нормі. Тільки при цьому потрібно неухильно дотримуватися призначеного лікування: пити таблетки не тільки тоді, коли в очах каламутніє від високого тиску, а приймати ліки щодня за спеціальною схемою і строгому дозуванні.

Періодичний контроль тиску важливий для усунення ризиків розвитку важких станів Delfi

Небезпека для серцево-судинної системи несе і гіподинамія. Так, людина в день повинна пройти пішки близько 5-7 км, або мінімум 30 хвилин в день займатися активними фізичними навантаженнями (гімнастика, фітнес і т.д.), щоб розтягнути зв'язки і включити в роботу м'язи. Це допомагає запустити нормальний кровообіг, прибрати зайвий адреналін з крові, спалити зайві калорії і підтримувати в тонусі судинні стінки. Відсутність же фізнавантажень на сьогоднішній день розглядається як одна з основних причин розвитку судинних і серцевих патологій.

Дуже важливе і харчування - неправильна дієта також може спровокувати порушення. Зокрема, в раціоні має бути достатня кількість білка. Вегетаріанство, до речі, ще один великий фактор ризику. У людському організмі є "ДЕПО" вуглеводів у вигляді глікогенів в печінці, є "ДЕПО" жиру у вигляді підшкірної клітковини, але немає "ДЕПО" білка. Він весь сконцентрований в м'язах, тому якщо ви не їсте м'ясо, розщеплюватимуться м'язи. Тому обов'язково потрібно вживати дев'ять незамінних амінокислот, які неможливо отримати в достатній кількості з рослинної їжі. Більш того, є, наприклад, дуже важливий для організму вітамін В12, який людина в основному споживає тільки з червоного м'яса. Так що 100 г білка у вигляді, яловичини або баранини в день з'їдати потрібно, щоб отримати потрібну кількість цього вітаміну і забезпечити нормальне кровотворення.

Від чого я б рекомендував відмовитися, так це від усього солодкого. Всім, навіть тим, хто активно займається спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза повинні бути максимально виключені з раціону, навіть солодкі фрукти не повинні перевищувати розумного кількості. Наприклад, від 5-6 виноградин нічого не буде, а ось з півкілограмовою гроною винограду, де концентрація фруктози становить більше 10%, ви за фактом вливаєте в себе півлітра сиропу, від чого підшлункова залоза починає виробляти шалену кількість інсуліну, що на стані здоров'я позитивно вже точно не позначиться.

Якщо загалом, харчування має бути збалансованим: м'ясо-риба, каші, овочі в необмежених кількостях, а з фруктів варто вибирати несолодкі. Я раджу щодня їсти яблука – в них містяться хороші пектини і клітковина, яка легко засвоюється.

І знову ж таки не варто забувати, що завжди повинен бути баланс між споживанням калорій і їх витратою, інакше з часом може розвинутися ще один провокатор серцево-судинних захворювань – надлишкова вага. Через неї розвивається гіпертензія: серцю, для того щоб прокачати кров через величезну кількість капілярів в жировій клітковині, потрібно на виході створити підвищений тиск.

Крім усього перерахованого вище, до факторів ризику також можна віднести і різні хронічні захворювання, які вимагають регулярного обстеження і лікування.

- Куріння - шкідливо для серця. А як щодо нової моди на замінники сигарет – системи нагрівання тютюну, вейпи тощо.?

- Останні дані, які ми бачимо по нашим медичним каналам, кажуть, що всі ці замінники куріння мають в ряді випадків ще більші фактори ризику. Зокрема, вони іноді викликають такі опіки легенів, після яких молоді люди повністю переходять на штучну вентиляцію легенів – у них розвивається легенева недостатність.

Таких випадків дуже багато. Від звичайного тютюнопаління ми не бачили настільки серйозних ускладнень, як ми маємо сьогодні від вейпів, систем нагрівання тютюну і всього іншого.

- Сьогодні можна почути багато рекомендацій щодо приймання препаратів для підтримки здоров'я серця, наприклад, що містять аспірин, калій, магній. Чи варто такі приймати або чим загрожує їх безконтрольний прийом?

- Дуже небезпечна штука всі ці "панацеї". Не буває універсальних ліків, які допомагають всім. Може якийсь препарат допомагає 80% людей, а 20% - він протипоказаний до застосування.

Навіть той же аспірин якщо просто так почати приймати, як рекомендує реклама, може привести до летального результату. Наприклад, якщо у людини є схильність до виразки шлунка або гастриту, ним можна викликати сильну шлункову кровотечу.

В цілому, не можна безконтрольно приймати хімічні препарати. Це нерозумно як мінімум. Якщо ви вважаєте, що вашому організму чогось не вистачає, порадьтеся з лікарем. А рекламу, де вихваляють якісь біодобавки та препарати, і кажуть, що вони врятують ваше серце, слухати не варто, адже ніхто не знає, що насправді з вашим серцем, яка там вада, які судини, які звуження, в якому стані згортання крові.

Не існує панацеї від усіх хвороб, а також немає і нейтральних препаратів, у яких би не було будь-яких побічних дій. Особисто я б не користувався ніякими біодобавками або препаратами без попередньої рекомендації лікаря.

- Як впливають на серце і судини напої, розраховані на активних людей – енергетики, ізотоніки? Вони насправді безпечні?

- Будь-який препарат або добавка, який впливає на судинний тонус, в певній дозі може людину вбити. У їх числі кофеїн та інші речовини, що входять до складу таких "підзарядок".

Ви ж не знаєте, який у вас спочатку тиск, коли ви приймаєте цей напій? Адже якщо у вас в цей момент тиск 160, то після баночки енергетика тиск може піднятися до 180, що вже загрожує інсультом або інфарктом.

Нехай навіть наслідки не такі серйозні відразу, але це не додає здоров'я. Я вкрай проти різних енергетиків, і вважаю, що взагалі не потрібно дозволяти їх у вільний продаж. Тим більше, що люди п'ють і бездумно, по 5-6 банок, перевищуючи всі можливі норми в кілька разів. Поки людина молода, може організм і витримає, але рано чи пізно це може обернутися фатально.

- Які обстеження і як часто потрібно проходити, крім регламентованих, щоб вчасно виявити збої?

- Приблизно з такою ж частотою, як ви возите машину на СТО на техобслуговування (близько двох разів на рік), ви повинні після 40 років ходити до лікаря на такий собі чек-ап.

У нього входить кардіограма, ехокардіографія, УЗД судин, аналізи крові, аналізи сечі, огляд гінекологом жінкам (до 40 років вже повинен бути свій лікар), чоловікам - урологом, а також обов'язкові обстеження в ендокринолога, якщо є діабет. Крім того, обов'язково потрібно раз на рік відвідувати стоматолога і офтальмолога.

Якщо мають місце неврологічні порушення (головний біль, запаморочення, болі в кінцівках і т.д.), потрібно йти і обстежитися у невропатолога, щоб перевіряти, чи немає порушень, в тому числі і судинних.

Регулярний контроль здоров'я - це не примха, а необхідність. Це повага до свого організму.

- За якими ознаками можна здогадатися, що з серцем не все "гладко"?

- Є кілька симптомів, до яких потрібно прислухатися.

Перше – це болі в серці. При ішемії, коли серцевому м'язі не вистачає кисню (якщо звужуються коронарні артерії), у людини починає боліти серце. Найчастіше болить за грудиною, часто іррадіює в ліву руку, в шию і в лопатку.

Але бувають безболісні форми ішемічної хвороби. У більшості випадків вони зустрічаються при діабеті. Буває навіть, що стався інфаркт, а болї не передували – така особливість у цієї хвороби. Тому наступна ознака, що вимагає уваги (а він обов'язково себе проявить) – це задишка. Якщо при звичному навантаженні ви відчуваєте, що задихається більше, ніж раніше, потрібно відразу йти до кардіолога.

Також видає збої і порушення серцевого ритму. Прикладіть руку до пульсу, порахуйте, скільки ударів в спокійному стані, і простежте, наскільки ритмічно б'ється серце. Якщо у вас більше 80 ударів в стані спокою або менше 50 - це повинно насторожити. Також є привід йти до кардіолога, якщо є порушення ритму.

Із зовнішніх проявів про недобре попереджає опуклість вени на шиї або пульсація судин шиї.

У дітей потрібно звертати увагу на колір губ. Якщо губи сині, це може бути ознакою вродженої вади серця.

Крім того, якщо дитина не може з'їсти необхідну дозу молока, або в процесі смоктання постійно переривається на те, щоб віддихатися, теж може бути ознакою наявних аномалій.

Насторожиться потрібно також, якщо новонароджений відстає у вазі - в нормі до року вага дитини повинна потроїтися. Якщо цього не відбувається, причина може критися саме в серцево-судинній системі.

Що стосується інсультів, він може проявляти себе по-різному, в залежності від того, яка частина мозку уражається. Так, може пропасти зір, перекосити обличчя, з'явитися головний біль, втрата руху і оніміння кінцівок і т.д. Так що, якщо ви помітите, якийсь незвичайний прояв (тягнеться мова, опустилися куточки рота, оніміла рука або палець і ін.) Негайно потрібно звертатися в швидку, пройти томографію і з'ясовувати, які поразки є в головному мозку.

- Які шанси вижити після інсульту або інфаркту?

При тому і іншому захворюванні є так зване терапевтичне вікно – близько 2 годин. Якщо закрилася якась артерія, як правило протягом двох годин гине м'яз (як при інфаркті) або тканину мозку (при інсульті) .При цьому якщо протягом 2 годин цю артерію звільнити (наприклад, ввести тромболітик і розчинити тромб, або розкрити артерію катетером або стентом і т.д.), то ніяких наслідків не буде.

Тому не потрібно вдома сидіти і чекати, або займатися самолікуванням. Терміново викликайте швидку і вирушайте в клініку, де вам можуть допомогти.

- Який відсоток від вартості кардіологічних операції відшкодовується державою?

- В цілому по країні сьогодні державою покривається 25-40% за видатковими матеріалами і з ліків. Найчастіше інше пацієнти змушені купувати самі. Приблизно така ж ситуація і в кардіохірургії.

- Як і наскільки довго проходить реабілітація після операції і чи є у нас умови для цього?

- Все залежить від рівня складності операції. Якщо операція не складна, наприклад, було планове стентування, то пацієнту реабілітація не потрібна. Він 2-3 дні знаходиться в стаціонарі, 2-3 дні - вдома, а далі він здорова людина і може повертатися до своїх звичайних справ.

Якщо був інфаркт і проводилася відкрита порожнинна операція, то як правило реабілітація триває трохи більше місяця і пов'язано це з тим, що ми під час операції розрізаємо грудину, розпилюємо кістку, яка зростається близько 4-5 тижнів. Це основний період реабілітації, під час якого пацієнт повинен перебувати в сприятливих умовах і під наглядом лікаря.

Як правило ми відправляємо таких хворих після тижневого стаціонару в спеціалізіровані реабілітаційні центри, де вони продовжують своє лікування.

Таких центрів у нас в країні вистачає. Є платні, а є безкоштовні, які фінансуються за рахунок соціальних програм і державних фондів.

- Які найскладніші випадки з вашої практики?

- Найскладнішими вважаються операції у дітей при численних вадах, особливо у новонароджених, особливо у недоношених.

У дорослих найскладнішими є операції, при гострому розшаруванні аневризма аорти. Вони довгі, складні, нестандартні - така операція може тривати весь день.

Найскладніше оперувати недоношених дітей при декількох вадах серця Facebook Бориса Тодурова

Крім того, ми часто робимо спільні операції, зокрема, з онкологами, коли у пацієнта пухлина проростає в судини, в серце, в легеневу артерію і т.д. Це називається симультанні операції, які стали вже рутинними у нас.

У літніх людей як правило не буває якогось одного захворювання. Зазвичай це цілий "букет" хвороб, тому іноді доводиться одночасно втручатися багатьом фахівцям. І це не завжди планово.

- Трансплантація серця – чи роблять цю операцію зараз в Україні? І як щодо механічних сердець?

Першу пересадку серця в Україні ми зробили ще в 2001 році – її робила наша бригада, я зокрема. Після цього ми провели ще три успішних трансплантації серця.

Але на жаль, останні 13-14 років пересадок серця у нас не робилося. Все тільки тому, що в Україні немає відповідного закону, який дозволяв би нам отримувати донорські органи. І це єдина операція (трансплантація), яку ми сьогодні не можемо провести.

А що стосується імплантації штучних сердець, починаючи з 2016 року наш інститут також успішно проводить такі операції. На сьогодні імплантовано вже сім таких механізмів, і практично всі наші пацієнти прожили більше року з ними, і вже пройшли другий етап – трансплантацію донорського серця, який проводиться в Мінську.

В кінці листопада відбудеться ще одна така операція.

- Хто покриває витрати на таку імплантацію?

Перша імплантація була зроблена за рахунок благодійних коштів. Я зокрема брав участь у зборах 120 тисяч євро, необхідних для придбання механічного серця. Друга також проводилася за рахунок пожертвувань. Ще два прилади в подальшому були куплені за бюджетні гроші.

На сьогодні черга на імплантацію механічного засобу становить близько тисячі осіб на рік. Зараз лист очікування складається з 56 чоловік.

- Який стан наукової діяльністі в галузі кардіохірургії в Україні?

- Сьогодні медична наука державою не підтримується взагалі. Неначе Україні взагалі ніяка наука не потрібна. Щороку скорочують наукові ставки і виплати, а наукові співробітники вже працюють на чверть ставки.

Насправді наукові дослідження - дуже необхідний напрям медичної діяльності, оскільки якщо ми не займаємося цим, медицина не розвивається. Весь світ сьогодні витрачає величезні гроші саме на науку.

Наприклад, в США на дослідження в області генетики виділяється більше коштів, ніж на космонавтику. Тобто, бюджет NASA менше, ніж бюджет генетичних лабораторій, і значить влада розуміє, що за цим майбутнє. Адже і генетики, і біохіміки рятуватимуть тих, кому вже не може допомогти хірургія.

Якщо у нас і далі так піде, то наука в Україні остаточно помре, і тоді ми, на жаль, опустимося на саме дно.

- І останнє запитання: як би ви оцінили рівень медицини в Україні?

Тут буду лаконічним: реанімаційний хворий, помираючий.

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