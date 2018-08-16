Серцевий напад. Основи першої допомоги

Чому ми відчуваємо серцевий напад? Що потрібно робити в першу чергу? І як не нашкодити?

Судини і атеросклеротичні бляшки

Через серце проходять всілякі судини, які живлять його кров'ю і киснем. Згодом на судинах можуть утворюватися атеросклеротичні бляшки. І поки вони мають маленький розмір і не деформуються, людина не має жодних неприємних відчуттів.

Однак якщо бляшка виростає і закриває більше, ніж 65% судини, або пошкоджується через високий артеріальнй тиск, тоді в цьому місці тромбоцити повністю закриють просвіт судини.

Що ж відбувається з м'язом серця в даному випадку? Він починає поступово некротизуватися. Некроз - це смерть. Тобто відбувається загибель частини м'язи через недостатній приток крові і гостру нестачу кисню. Але про будь-які ушкодження ми дізнаємося "завдяки" болю.

Що може ховатися під "маскою" серцевого нападу?

Серцевий напад часто плутають з іншими хворобливими відхиленнями. Особливо коли людина відчуває неприємні відчуття за грудиною. Але у нас в грудній клітці знаходиться не тільки серце, а й інші органи.

Наприклад, коли на прийом приходить двадцятирічний хлопець і каже, що у нього вчора був серцевий напад, то мова, швидше за все, йде про інший стан. У молодих людей це патологія шийного або грудного відділу хребта і пов'язана з цим невралгія.

З серцевим нападом також плутають неврози, коли пацієнт іноді відчуває неприємні відчуття в області серця, почуття зупинки дихання і клубок у горлі. Але цей стан не має відношення до серцевого нападу.

Як розпізнати серцевий напад?

Як правило, це не біль зліва, як часто думають. При серцевому нападі біль за грудиною давить і стискає, немов на груди поклали щось важке або дуже гаряче.

Серцевий напад: що можна і не можна робити?

Найбільша помилка - коли ми намагаємося дати людині якусь таблетку. На жаль, серцевий напад - це травмування судини серця, тому ніякої чарівної таблетки не існує, щоб ви могли розчистити пошкоджену область. Якщо атеросклеротична бляшка розірвалася, і закрився весь просвіт судини, то, на жаль, що б ви не робили, але самостійно допомогти пацієнтові не зможете.

Ваші дії, якщо у когось стався серцевий напад.

Перше. Зателефонуйте в 103.

Друге. Надайте зручне положення. Кров депонується в ногах, через це до серця надходить менше крові, і пацієнту стає легше дихати. Тобто якщо ви намагаєтеся його покласти, то можете погіршити стан.

Третє. Щоб людині було легше дихати, розстебніть верхні гудзики на одязі (зніміть краватку тощо). Тобто звільніть дихальні шляхи.

Четверте. Не займайтеся самолікуванням. Якщо у людини немає при собі ніяких медпрепаратів, то своїми ліками ви можете йому зашкодити.

Якщо у нього вже був серцевий напад або він приймає якісь таблетки, то ви можете на його прохання передати сумку з ліками або його аптечку.

П'яте. Зателефонуйте його родичам.

Шосте. Якщо пацієнт починає втрачати свідомість, то запитайте, як його звуть або його паспортні дані, щоб доктора швидкої допомоги змогли сповістити родичів, в яку лікарню доставили пацієнта.

Це дуже важливо!

Багато хто намагається дати людині знеболюючу пігулку. При серцевому нападі не можна використовувати препарати, що розширюють судини, а також мають спазмолітичну і знеболюючу дії. Справа в тому, що під час серцевого нападу може різко впасти тиск і без вашої допомоги. А якщо ви дасте таблетку, яка знижує артеріальний тиск, то тим самим можете погіршити стан людини аж до смерті.

Якщо пацієнт говорить, що періодично приймає за призначенням лікаря нітрогліцерин, то ви можете на прохання цієї людини подати його сумку або аптечку з препаратом.

Можна дати розжувати аспірин 325 мг, але тільки не забудьте сказати про це лікаря швидкої допомоги.

Якщо нікого немає поруч...

Якщо вам стало погано, а нікого немає поруч, то не панікуйте і зробіть наступне.

Перше. Зателефонуйте в 103 і відкрийте двері. Якщо в змозі, то постукає до сусідів.

Друге. Якщо це вже не перший серцевий напад, у вас під рукою повинні бути ті препарати, які ви приймаєте постійно. Швидше за все, це буде аспірин або препарат, який знижує артеріальний тиск.

Третє. Обов'язково напишіть контакти, з ким можна буде зв'язатися лікарям швидкої допомоги.

"Найчастіше до серцевих нападів схильні люди старше 55 років. У більшості випадків це чоловіки. Фактор ризику збільшують шкідливі звички. Особливо куріння".

Тетяна Анікєєва, терапевт, ревматолог, кардіолог