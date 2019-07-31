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/ Кардіологія

Серцевий напад: названий дивний симптом недуги

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Біль у лівому плечі є одним із основних симптомів серцевого нападу.

До такого висновку прийшли зарубіжні дослідники, написала "Российская Газета" з посиланням на "Express".

Фахівці пояснили, що багато людей, які перенесли інфаркт міокарда, скаржилися лікарям на гострий біль у плечі, який з'являлявся до того, як траплявся сам напад.

Серцевий напад

Серцевий напад

Народна правда

Лікар Кеннет Розенфілд зазначила, що класичний симптом стану – біль у грудях – насправді виникає тільки в половині випадків.

За словами фахівця, багато хто говорить про інтенсивне, нищівне відчуття або глибокий біль у плечі. Цей симптом не можна ігнорувати, тому що в більшості випадків він попереджає про загрозу, додала вона.

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Серед інших симптомів серцевого нападу фахівці виділили біль, який може поширюватися на ліву чи праву руку, віддавати в шию, щелепу, спину або живіт. Може з'явитися відчуття нудоти, пітливості, задишка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що чоловіки і жінки по-різному переносять інфаркт, тому що відрізняються фізіологічно.

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