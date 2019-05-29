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/Кардіологія

Серцевий напад чи панічна атака? Супрун пояснила, як їх розрізнити

1.8тЧитати матеріал російською

Перенесений серцевий напад або панічна атака — досвід, який запам'ятається назавжди. Ці два стани мають різні причини, але симптоми у них досить схожі. Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що загальними симптомами можуть бути задуха і прискорене серцебиття, біль у грудях, запаморочення, оніміння рук і ніг, пітливість і тремтіння.

За словами Супрун, важливо не переплутати панічну атаку із серцевим нападом і навпаки, оскільки це може бути вкрай небезпечно для здоров'я і життя.

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Панічна атака — відчуття раптової та інтенсивної тривоги і страху, яке супроводжується:

  • прискореним диханням;

  • швидким серцебиттям;

  • розширенням зіниць;

  • зупинкою роботи шлунка;

  • онімінням кінцівок;

  • запамороченням.

Серцевий напад (напад стенокардії) відбувається через невідповідність між підвищеною потребою серця у кисні і можливістю його транспортування через звужені судини. До його симптомів відносяться:

  • біль в області грудини;

  • підвищене потовиділення;

  • труднощі з диханням;

  • нудота і блювота.

Щоб розрізнити панічну атаку і серцевий напад, каже Супрун, треба враховувати такі характеристики симптомів.

За яких обставин виникли симптоми:

  • якщо після тривалого стресу — це може бути панічна атака;

  • якщо після інтенсивних фізичних навантажень або підіймання сходами — це може бути серцевий напад.

Який характер болю:

  • гострий, колючий біль у центрі грудей — це панічна атака;

  • стиснення зсередини і тяжкість за грудиною, біль може "віддавати" в руку, нижню щелепу — це серцевий напад;

  • ускладнене дихання, різка слабкість, прискорене серцебиття, запаморочення — можуть виникати і під час обох станів.

Скільки триває симптом:

  • панічна атака — від 5 до 30 хвилин;

  • серцевий напад — симптоми можуть пройти через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.

Як діяти:

  • при панічній атаці спробуйте заспокоїтися, використовуючи дихальні вправи і пам'ятайте, що панічна атака не загрожує життю;

  • при серцевому нападі треба заспокоїтися і припинити фізичні навантаження; зателефонувати своєму лікарю — він може призначити прийом нітрогліцерину. Якщо напад не вдається зняти протягом 15-20 хвилин — викликайте швидку допомогу.

Також глава міністерства відзначила ще кілька важливих моментів:

  • у жінок такі симптоми, як біль у руці, шиї, плечі, животі, можуть спостерігатися і за інфаркту;

  • панічна атака не може призвести до серцевого нападу, але стрес і тривога можуть негативно вплинути на розвиток серцево-судинних хвороб.

Раніше MedOboz повідомляв, що Супрун розповіла, для чого і як правильно приймати популярні мінеральні добавки.

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Романова Анна
Романова Анна
Cпаси6o томy, кто показал мне прeкрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁p5bvsmn Пpостo прoйдя oпpос пoлyчилa почти пoлугодoвую зарплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока еще eсть возможнocть=)
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