Серце віддали іншому: дитина з Волині померла в Індії, очікуючи неіснуючої черги на трансплантацію

Хлопчик Назар Балик із села В'язівне Любешівського району Волинської області страждав на важкий порок серця. Дитина померла в Індії, так і не дочекавшись черги на трансплантацію.

Страшний діагноз "дилатаційна кардіоміопатія" медики поставили Назару п'ять років тому, пише "КП в Украине". Відтоді мама Назара Наталія Балик возила єдиного сина по лікарях, оббивала пороги високих кабінетів у пошуках допомоги.

"Ми весь цей час лікувалися у київському кардіоцентрі, до червня минулого року, – розповідає Наталя. – Але нам лікарі відразу сказали: єдине, що може врятувати мого Назара, це пересадка серця. Взятися за таку операцію можуть тільки в Індії".

Мама Назара Відео Наталія Балик

Зрештою 14 червня 2018 року Наталя разом із сином поїхали за кордон. 100 тисяч доларів, не без допомоги волонтерів та благодійних організацій, виділило Міністерство охорони здоров'я.

"Я тоді повірила – сталося диво і моя дитина буде жити, – каже Наталя. – Ми приїхали в індійське місто Ченнаї. Нас поселили в готелі, виписали таблетки, підключили крапельницю і поставили на чергу на трансплантацію".

Однак час ішов, а необхідного донора, серце якого можна пересадити дитині, все не було. Гроші закінчилися і через рік індійські медики попросили Наталію із сином "на вихід".

"Я тоді знову звернулася до МОЗ, однак, щоб виділити мені допомогу, сказали заново зібрати повний пакет документів, – розповідає Наталя. – А як я це могла зробити? Адже перебувала в Індії, навіть грошей на квиток в Україну не мала".

Назар Балик КП в Україні

Так і не дочекавшись трансплантації, 13 червня цього року Назар помер в індійській клініці.

Пізніше з'ясувалося, що ніякої черги на трансплантацію насправді не було.

"10 січня було донорське серце, і воно підходило моєму сину за всіма параметрами, – каже Наталя. – Але головлікар розпорядився віддати його іншому пацієнту, місцевому. Ми, іноземці, нікому там не потрібні, за рік перебування в індійській клініці нами ніхто не поцікавився. Самі ходили у клініку, напрошувалися до лікарів на огляд, навіть з українського МОЗ ніхто не дзвонив, ніби про нас усі забули. а що я, проста сільська жінка з України, могла зробити в чужій країні? Для них головне – свої громадяни, а іноземці так..."

Народний депутат Ірина Суслова ще два місяці тому, 6 червня, робила депутатський запит до Міністерства охорони здоров'я щодо катастрофічної ситуації із трансплантацією серця українським дітям в Індії. І в ньому йшлося про 15-річного Назара Балика з Волині, який тоді ще перебував у реанімації, а бюджетні кошти на його лікування закінчилися. Але тільки тепер, 27 липня, через два тижні після смерті дитини, чиновники прислали відповідь.

"Запит застряг у бюрократичних нетрях МОЗ, і тільки тепер, порушуючи всі терміни, чиновники зволили відповісти. Вони написали, що "питання вимагають додаткового часу на доопрацювання". Вони, мабуть, живуть у якомусь окремому вигаданому світі, бо не знають, що за цей час 15-річний Назар уже помер, так і не дочекавшись хоч якоїсь реакції від своєї держави. Він помер, сподіваючись на порядність і відповідальність осіб, які покликані працювати на громадян. Виявилося – все зовсім не так. Чиновники МОЗ сліпі, глухі і цинічні, коли йдеться про долю конкретних людей", – емоційно написала Ірина Суслова у Facebook.

У коментарі ЗМІ нардеп додала: на депутатський запит, згідно із законом, чиновники мали відповісти протягом десяти днів:

"Але до цього часу вони спромоглися лише взяти його на розгляд! Кричуща безвідповідальність, недбалість, я навіть не знаю, як назвати таке ставлення до людей, – обурилася вона. – В якій країні ще діти вмирають тільки через те, що чиновники протягом двох місяців не можуть відповісти на запит? Чим вони там займаються?"

Наталя поховала свого сина в рідному селі В'язівне. Каже, перевезти тіло на батьківщину допомогла клініка, де лікувався Назар. А ще довелося десять днів "висіти" на телефоні з українським посольством.

Потім убита горем жінка записала відеозвернення до батьків таких же хворих дітей і президента України, в якому розповіла про реалії індійської медицини і закликала главу держави зробити реальною трансплантацію в Україні і не відправляти українців на смерть за тисячі кілометрів. Його вона опублікувала на Youtube-каналі:

"У нашій країні є розумні лікарі, є таланти. Всього одна трансплантація на місяць – і 12 людей будуть врятовані. Прошу президента Володимира Зеленського в пам'ять про мого сина Назара зробити трансплантацію реальної в Україні", – благає Наталія Балик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав доопрацьований закон, який змінює правила трансплантації донорських органів у країні.

Очікується, що документ дозволить розблокувати можливість застосування в Україні трансплантації. Закон передбачає, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2020 року, положення цього закону щодо використання зазначеної системи не застосовуються.

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