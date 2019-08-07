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/ Кардіологія

Секс продовжує життя: знайшовся ще один порятунок від ранньої смерті

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Активне сексуальне життя сприяє продовженню життя після інфаркту міокарда.

Такими є результати дослідження, проведеного ізраїльськими медичними дослідниками в Тель-Авівському університеті і медичному центрі Шаарей Цедек, передає Daily Mail.

Воно проводилося з початку 1990-х років. За цей час у ньому взяли участь 1120 ізраїльських пацієнтів із серцевим нападом у віці до 65 років.

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З'ясувалося, що у пацієнтів, які займалися сексом раз на тиждень, рівень смертності був на 37% меншим, порівняно з тими, хто утримувався від статевих актів після пережитого серцевого нападу.

"Хоча регулярний секс є частиною здорового старіння, люди не повинні відчувати, що вони "повинні займатися сексом, щоб спробувати прожити довше", – попередили автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені виявили зв'язок між погіршенням нюху і ризиком передчасної смерті.

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Місце
Ізраїль
Тег
Секс
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