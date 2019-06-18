Щодо поширення недостовірної інформації про препарати Teva, які містять лозартан, представлені в Україні

Ми стурбовані недостовірною інформацією про препарати з діючою речовиною лозартан, яка була підготовлена та поширена одним з українських інтернет-видань 14 червня, та могла ввести в оману пацієнтів та спеціалістів охорони здоров’я.

З метою захисту інтересів пацієнтів наголошуємо на такому.

Нещодавно у представництві Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (далі – Teva) в США повідомили про проактивне добровільне відкликання деяких серій антигіпертензивних препаратів, які містять діючу речовину лозартан постачальника Hetero Labs Limited. Таке рішення було пов’язане з виявленням у діючій речовині згаданого постачальника домішки NMDA.

У своєму повідомленні про це рішення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США) наголошує, що американським пацієнтам, які приймають препарати з лозартаном, не варто самостійно припиняти лікування, натомість необхідно звернутись до лікаря для можливого коригування курсу лікування.

Ці рекомендації стосуються препаратів всіх фармацевтичних компаній у США, які використовували лозартан виробництва Hetero Labs Limited.

Дані події не мають жодного відношення до України. Препарати з вмістом лозартану, які Teva представляє в Україні і які беруть участь у програмі "Доступні ліки", містять діючу речовину інших виробників.

Постачальниками діючої речовини для них є Assia Chemical Industries Ltd, Ізраїль, та Teva API India Private Limited, Індія). Препарати зареєстровані за європейськими досьє.

Здоров’я і безпека наших пацієнтів завжди є головними пріоритетами для нас.

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