Що вбило Ісаєва: з'ясувалася причина раптової смерті

Причиною смерті 41-річного політика і громадського діяча Микити Ісаєва стала зупинка серця. За словами медиків, серцевий напад може наздогнати навіть молодих людей, які не мають жодних симптомів і передумов до хвороби.

Як повідомляє 360, Ісаєву стало погано в поїзді, і медики не встигли допомогти. У зв'язку з цим кардіолог і серцево-судинний хірург Володимир Хорошев розповів, чи можливо передбачити і запобігти нападу, оскільки, за його словами, смерть у 41 рік – "це жахливо передчасно".

Він зазначив, що саме в такому віці люди здатні відчути і зрозуміти, що у них з'являються проблеми з серцем, і не звертати на них уваги не можна. Подібні симптоми можуть з'явитися вже у 25-35 років і якщо їх ігнорувати, наслідки можуть бути непередбачувані.

Микита Ісаєв помер від зупинки серця у віці 41 року Obozrevatel

За словами кардіолога, якщо людина відчула проблему, вона має тут же їхати в лікарню і наполягати на тому, щоб її направили на обстеження, при цьому необхідно добове моніторування електрокардіограми.

"Це потрібно зробити обов'язково, і тоді можливість раптової зупинки серця мінімізується. Тоді людина зможе прожити не 41 рік, а 82 роки і навіть більше", – пояснив Хорошев.

Також, фахівець зазначив, що уникнути проблем серцево-судинної системи допоможе відмова від куріння, алкоголю та наркотиків.

"Можу вам із найбільшим переконанням сказати, будучи досвідченим серцево-судинним хірургом – питущі люди закінчують погано", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микита Ісаєв помер 16 листопада в поїзді Тамбов-Москва. Відзначається, що він жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України.

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