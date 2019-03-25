Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардіологія

Ще до народження: вчені зробили прорив у лікуванні вад серця

1.1тЧитати матеріал російською

Британські вчені винайшли унікальну технологію, за допомогою якої можна відтворити 3D-зображення серця плоду в утробі матері і діагностувати аномалії ще до народження дитини.

Команда вчених і медиків із King's College London і Guy's and St Thomas's заявили, що це дозволить поліпшити турботу про дітей із вродженими вадами серця, передає "BBC News Україна".

Суть методу полягає в тому, що вагітна жінка проходить сканування на апараті магнітно-резонансної томографії (МРТ), а потужні комп'ютери створюють тривимірні моделі крихітних сердець, що б'ються всередині ще ненароджених дітей.

Новини
Вчені виявили смертельно небезпечні ліки від серця
3D-модель серця

3D-модель серця

BBC News Україна

Використовує програма серію 2D-зображень, які отримують під час МРТ, і адаптує їх відповідно до биття серця. Це дозволяє медикам ще до народження отримати чітке уявлення про можливі аномалії органу.

Відзвітували і про перші спроби використання технології на практиці – дослідження вже успішно пройшли 200 жінок. Дітей, у яких були виявлені патології, вдалося врятувати завдяки ранній діагностиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві провели унікальну операцію з пересадки серця.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Великобританія
Тег
Серце
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини