Ще до народження: вчені зробили прорив у лікуванні вад серця

Британські вчені винайшли унікальну технологію, за допомогою якої можна відтворити 3D-зображення серця плоду в утробі матері і діагностувати аномалії ще до народження дитини.

Команда вчених і медиків із King's College London і Guy's and St Thomas's заявили, що це дозволить поліпшити турботу про дітей із вродженими вадами серця, передає "BBC News Україна".

Суть методу полягає в тому, що вагітна жінка проходить сканування на апараті магнітно-резонансної томографії (МРТ), а потужні комп'ютери створюють тривимірні моделі крихітних сердець, що б'ються всередині ще ненароджених дітей.

Новини Вчені виявили смертельно небезпечні ліки від серця

3D-модель серця BBC News Україна

Використовує програма серію 2D-зображень, які отримують під час МРТ, і адаптує їх відповідно до биття серця. Це дозволяє медикам ще до народження отримати чітке уявлення про можливі аномалії органу.

Відзвітували і про перші спроби використання технології на практиці – дослідження вже успішно пройшли 200 жінок. Дітей, у яких були виявлені патології, вдалося врятувати завдяки ранній діагностиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві провели унікальну операцію з пересадки серця.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!