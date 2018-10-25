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/Кардіологія

Ризик вищий на 66%: названі смертельно небезпечні звички

6.3тЧитати матеріал російською

Такі фактори як куріння, нездорова дієта і недостатня фізична активність призводять до збільшення ризику виникнення раптового інсульту на 66%.

Спадкова схильність до інсульту збільшує ймовірність порушення кровопостачання мозку всього на 35% незалежно від способу життя, повідомляється на EurekAlert!.

Такі висновки зробила міжнародна група вчених, які проаналізували дані, отримані під час семирічного спостереження 306 473 пацієнтів у віці 40-73 років, які брали участь у довгостроковому дослідженні.

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Інсульт, кровотечі, кома: які ліки небезпечно змішувати з алкоголем

У медичній історії всіх добровольців не було зареєстровано випадків інсульту або серцевого нападу. Схильність до здорового способу життя оцінювалася за кількістю вживаних фруктів, овочів і риби, регулярними фізичними вправами та відмовою від куріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з нововведеннями ВООЗ, інсульт є хворобою мозку.

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