Эта смесь для поддержки сердца. Особенно для тех, у кого повышена рабочая деятельность.
Мама передала мне лекарство для поднятия иммунитета и укрепления сердца. В свое время оно очень помогло папе и практически поставило его на ноги. Решила поделиться, может кому-то пригодится.
Нужно взять 3 чисто вымытых лимона, вытереть их, и затем протереть подсолнечным маслом.
Дальше нужно взять:
200 г чернослива,
200 г изюма,
200 г кураги,
200 г грецких орех,
100 г боярышника,
100 г шиповника.
Всё это на мясорубке перекрутить. Затем к этой смеси добавить 250 г меда. Перемешать и поставить холодильник на 10 дней. Потом кушаем натощак по 1 ст.л. каждый день.
В кураге, изюме, грецких орехах очень много ионов калия. Калий необходим, чтобы сердце работало ритмично.
Вкусно, приятно и полезно!
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