Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
CityВідео
Ірина Цимбалюк
Ірина Цимбалюк
Педіатр-імунологВсі статті автора

Рецепт десерта для улучшения работы сердца

919Читати новину російською

Эта смесь для поддержки сердца. Особенно для тех, у кого повышена рабочая деятельность.

Мама передала мне лекарство для поднятия иммунитета и укрепления сердца. В свое время оно очень помогло папе и практически поставило его на ноги. Решила поделиться, может кому-то пригодится.

Нужно взять 3 чисто вымытых лимона, вытереть их, и затем протереть подсолнечным маслом.

Дальше нужно взять:

  • 200 г чернослива,

  • 200 г изюма,

  • 200 г кураги,

  • 200 г грецких орех,

  • 100 г боярышника,

  • 100 г шиповника.

Всё это на мясорубке перекрутить. Затем к этой смеси добавить 250 г меда. Перемешать и поставить холодильник на 10 дней. Потом кушаем натощак по 1 ст.л. каждый день.

В кураге, изюме, грецких орехах очень много ионов калия. Калий необходим, чтобы сердце работало ритмично.

Вкусно, приятно и полезно!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ірина ЦимбалюкІрина Цимбалюк
Тема
здоров'я
Об'єкти
Поради лікаряСерцерецепт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини