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/ Блоги - Кардіологія

Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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"Поборы" врачей: кто будет нас лечить?

9.8т Читати матеріал російською

Не популярное.

Со взяткой хирургу Шалимова.

Неоднозначная ситуация.

Такого уровня хирург в любой стране мира получал бы от работодателя такую зарплату в год, как у него нашли в ячейке.

Поверьте, для такого хирурга как Котенко 200-300 тыс. долларов в год - это абсолютно реальная сумма честного и чистого дохода.

Олег Котенко

Олег Котенко

ТСН

НО.

Государство не хочет вот уже 25 лет перейти на обязательное медицинское страхование и платить хирургу рыночную зарплату за каждого пациента, но зато хочет раскрутить очередное дело врачей.

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Пациент не хочет платить хирургу рыночную цену за высококлассную консультацию и операцию, а хочет получить услугу дёшево, а ещё лучше вообще бесплатно.

Хирург не хочет идти работать в частную медицину и платить налоги с доходов, а хочет на казенном оборудовании без каких-либо экстра затрат получать рыночную цену за свою работу и класть все 100% кэша себе в карман.

Тут все друг друга стоят.

Это не вина этого конкретного хирурга - это ущербность всей системы работы сегодняшнего здравоохранения Украины.

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Вы скажете:

- Не хочет работал в гос. клинике за такую зарплату - пусть уходит.

Ну так вот они и уходят и уезжают сотнями из страны. Спросите у знакомых врачей какой сумасшедший кадровый голод в медицине?!

Уезжают в Чехию, уезжают в Польшу, уезжают в Германию, уезжают к арабам, уезжают куда угодно, где они будут зарабатывать честно десятки тысяч долларов без обвинений и упреков.

Только вопрос:

- А кто тогда будет лечить нас?

- К кому вы завтра пойдёте в Шалимова делать тяжёлую операцию?

За последний месяц это уже третий случай, когда силовики раскручивают "поборы" врачей с пациентов. Звучит красиво - а по факту дерьмо со всех сторон.

Дайте врачам Украины рыночную оплату их труда и они не будут рисковать своим именем и десятком лет обучения ради благодарности в халат.

Иначе, все оставшиеся тоже уедут.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
О чем спор?взятка- должностное преступление,за взятку положено криминальное наказание.все просто.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Почему никто не возмущается, что миллионы людей не платят реальные налоги? Что верхушка страны выписывает себе миллионные "премии" из наших с вами денег за никчемное руководство только лишь потому, что делит их. Хирургия - это очень тяжелая работа и она должна хорошо оплачиваться! А мерзавцы, которые заранее говорят сколько и не говорят, за что - ложка дегтя, которая портит бочку меда! Рыба гниет с головы!
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Premunitus Praemonitus
Premunitus Praemonitus
Таке враження, що автор статті живе в іншій країні, де зовсім інші зарплати і пенсії та страхова медицина! Пише "не хочуть платити". Із чого вони можуть заплатити 2000-50000 доларів, з пенсії і заплати від 50 до 400 доларів?! На їжу не вистачає. Зажерливості людини нема меж і зокрема й у автора цієї статті!!!
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