Не популярное.

Со взяткой хирургу Шалимова.

Неоднозначная ситуация.

Такого уровня хирург в любой стране мира получал бы от работодателя такую зарплату в год, как у него нашли в ячейке.

Поверьте, для такого хирурга как Котенко 200-300 тыс. долларов в год - это абсолютно реальная сумма честного и чистого дохода.

Олег Котенко ТСН

НО.

Государство не хочет вот уже 25 лет перейти на обязательное медицинское страхование и платить хирургу рыночную зарплату за каждого пациента, но зато хочет раскрутить очередное дело врачей.

Пациент не хочет платить хирургу рыночную цену за высококлассную консультацию и операцию, а хочет получить услугу дёшево, а ещё лучше вообще бесплатно.

Хирург не хочет идти работать в частную медицину и платить налоги с доходов, а хочет на казенном оборудовании без каких-либо экстра затрат получать рыночную цену за свою работу и класть все 100% кэша себе в карман.

Тут все друг друга стоят.

Это не вина этого конкретного хирурга - это ущербность всей системы работы сегодняшнего здравоохранения Украины.

Вы скажете:

- Не хочет работал в гос. клинике за такую зарплату - пусть уходит.

Ну так вот они и уходят и уезжают сотнями из страны. Спросите у знакомых врачей какой сумасшедший кадровый голод в медицине?!

Уезжают в Чехию, уезжают в Польшу, уезжают в Германию, уезжают к арабам, уезжают куда угодно, где они будут зарабатывать честно десятки тысяч долларов без обвинений и упреков.

Только вопрос:

- А кто тогда будет лечить нас?

- К кому вы завтра пойдёте в Шалимова делать тяжёлую операцию?

За последний месяц это уже третий случай, когда силовики раскручивают "поборы" врачей с пациентов. Звучит красиво - а по факту дерьмо со всех сторон.

Дайте врачам Украины рыночную оплату их труда и они не будут рисковать своим именем и десятком лет обучения ради благодарности в халат.

Иначе, все оставшиеся тоже уедут.

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