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/ Кардіологія

Прорив в кардіології: американські вчені створили протез клапана, який росте разом з дитиною

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Американські вчені створили протез серцевого клапана, який росте разом з дитиною і не вимагає видалення при досягненні нею певного віку. Розробка належить медикам з Бостонської дитячої лікарні.

Як відомо, в США близько дев'яти з 1000 дітей народжуються з вродженими вадами серця, передає науковий журнал Science Translational Medicine. Дана патологія може проявлятися в порушеннях в стінках серця, близьких до нього артеріях або клапані, що регулює приплив і відтік крові до органу.

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Використовувані зараз протези вимагають регулярної заміни по мірі росту дитини

Використовувані зараз протези вимагають регулярної заміни по мірі росту дитини

МедікФорум

До теперішнього часу при порушеннях роботи серцевого клапана дитині встановлюють протез, який вимагає регулярної заміни по закінченню декількох років, що пов'язано з ростом і розвитком дитини. Так, якщо протез клапана встановлений дворічній дитині, то до досягнення нею повноліття знадобиться провести ще близько п'яти операцій по заміні клапанів. В першу чергу, такі втручання несуть велике навантаження на організм і вимагають тривалої реабілітації.

Однак дослідникам вдалося вирішити цю проблему. Вони розробили гнучкий протез серцевого клапана, який розтягується і росте разом з організмом дитини. Його випробування в лабораторних умовах і на тваринах продемонстрували, що протез зберігає функціональність в повністю розтягнутому вигляді, а також може працювати при різноманітному тиску.

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Варто відзначити, що новий протез розширюється не сам по собі, а за допомогою балонного катетера, установка якого відноситься до малоінвазивних хірургічних втручань.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що французькі вчені провели успішне ЕКЗ жінці з гормонозалежним раком молочної залози.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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