При лікуванні високого тиску можна отримати рак?

У валсартані, який застосовують для лікування гіпертонії, виявлено речовину під назвою диметилформамід (DMF), який може викликати рак.

DMF класифікується Всесвітньою організацією охорони здоров'я як ймовірний канцероген. Про це повідомляє фармацевтичний бізнес-портал Рharma.net.ua.

DMF є четвертим потенційним канцерогеном, який можна знайти в партіях препаратів групи сартанів – блокаторів ангіотензинових рецепторів.

На українському ринку є велика кількість аналогів цих ліків від високого тиску – близько 70.

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В Україні валсартан виготовляється багатьма компаніями, включаючи Novartis.

Зараз Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) веде розслідування, з метою з'ясувати як цей канцероген потрапив до препаратів. Також проводиться процедура відкликання забруднених лікарських засобів з аптек та медичних закладів.

Чи може вживання цих таблеток бути фактором онкозахворювань? Що робити хворим, які змушені довічно їх приймати? Чи є заміна? І, нарешті, приймаються будь-які заходи урядом України, Міністерством охорони здоров'я і Держлікслужбою для вирішення цієї проблеми?

Раніше MedOboz повідомляв, що в Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати. Покупці не здогадувалися, що саме входить до складу "медикаментів".

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