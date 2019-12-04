Вади серця у дітей: названі головні ознаки

Захворювання серцево-судинної системи притаманні не тільки людям похилого віку. До них схильні молоді люди і навіть діти, особливо, якщо йдеться про вроджені вади.

Кардіохірург Борис Тодуров каже, що сьогодні кількість дітей із вродженими патологіями збільшується.

MedOboz з'ясував, чому малюки народжуються з вадами і за якими ознаками можна це помітити.

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Головна причина – у спадковості

За словами кардіохірурга, на сьогодні в усьому світі у відсотковому співвідношенні збільшилася кількість новонароджених дітей з вадами серця. І причина тому не тільки в нездоровому способі життя батьків або перенесених майбутньою мамою інфекційних хворобах.

Зокрема сумна статистика пов'язана з тим, що за останні 40-50 років почали активно оперувати дітей із серцевими патологіями, і більшість цих вад передаються спадковим шляхом. І якщо в попередніх поколіннях діти, народжені з вадами серця, не доживали до дітородного віку (відбувався природний відбір) і не створювали потомства, то зараз у них є всі шанси на одужання і продовження роду.

"Тобто, сьогодні ми маємо друге, а іноді і третє покоління пацієнтів, серед яких кількість вроджених вад зростає у геометричній прогресії. Адже якщо у пацієнта є порок серця, то ймовірність народження ним дитини з серцево патологією збільшується в кілька разів", – зазначає лікар.

За словами Тодурова, найближчими роками передбачається відносне підвищення кількості спадкових вроджених патологій.

Крім того, відсутність проблем із серцем у самих батьків не дає приводів "розслабитися". "Існують рецесивні ознаки, які передаються з одного покоління в інше, при цьому можуть не виявлятися в одному або двох поколіннях, а лише в третьому або четвертому", – попередив кардіолог.

Увага на вагу і губи

У дорослої людини патології виявити простіше – за болями у серці, підвищенням тиску і головним болем, пов'язаним із ним, задишці тощо.

З малюками все інакше, хоча б навіть тому, що вони не можуть сказати, що їх турбує. Тим більше, що часто вроджені патології не відразу помітні при стандартних обстеженнях.

"У дітей потрібно звертати увагу на колір губ. Якщо вони синюшні – це може бути ознакою вродженої вади серця", – зазначає лікар.

Також варто насторожитися, якщо дитина не може з'їсти потрібну порцію молока, в процесі смоктання постійно переривається на те, щоб віддихатися.

Ще один серйозний привід ретельно обстежити дитину, якщо вона не набирає належним чином вагу. До року її вага повинна потроїтися, і якщо цього не відбувається, це теж може бути ознакою серйозної вродженої патології.

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