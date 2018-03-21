Популярна "серцева" дієта виявилася шкідливою

Про здоров'я серця багато хто піклується ще в молодому віці. Адже, як відомо, серцево-судинні захворювання "молодіють" і можуть істотно урізати якість життя і навіть її тривалість.

Одним з популярних способів профілактики є так звана дієта "5:2", яку близько п'яти років тому назвали ледь не чудотворною. Однак британські вчені в результаті досліджень спростували її ефективність, передає The Independent.

Отже, дієта "5:2" передбачає особливий підхід до харчування: п'ять днів на тиждень потрібно харчуватися нормально (до 5 разів на день, з великою кількістю овочів і фруктів, а також з білком і жирами), а ще два дні раціон потрібно зводити до 500 калорій на добу (практично голодувати).

Раніше вважалося, що переривчасте голодування сприяє виведенню зайвих ліпідних відкладень, які, в тому числі, можуть призводити до атеросклерозу судин.

Медики провели дослідження за участю 41 людини із зайвою вагою, яких розділили на дві групи: 24 людини дотримувалися дієти "5:2", ще 17 осіб дотримувалися звичайної низькокалорійної дієти.

До кінця експерименту з'ясувалося, що втрата ваги, рівень цукру в крові і інші показники здоров'я учасників не мали істотної різниці.

При цьому, як відзначили медики, дієта "5:2" сприяє неправильному харчуванню, оскільки в ній має місце обмеження в їжі на кілька днів, а це може привести до харчової поведінки на кшталт тяги до алкоголю.

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