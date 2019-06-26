Підвищує ризик у 13 разів: названо небезпечний фактор для жінок до 50 років

Жінки молодше 50 років, які курять, схильні до високого ризику розвитку серцевого нападу.

Вчені з Шеффілда встановили, що у представниць слабкої статі зі шкідливою звичкою шанси виникнення проблем із серцем у 13 разів вищі, ніж у некурящих. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на першоджерело.

Дослідники кількісно оцінили, наскільки куріння шкідливе для жіночого серця у порівнянні з чоловічим, особливо серед пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI).

Було виявлено, що найбільший ризик серцевого нападу у курців спостерігається у віці від 18 до 49 років. У чоловіків він у півтора рази нижчий, ніж у жінок.

Куріння небезпечне для молодих жінок Колаж

Експерти припускають, що куріння особливо небезпечне для жінок, оскільки воно знижує вироблення естрогену — гормону, який має кардіопротекторні властивості. Також вони наголосили, що відмова від шкідливої звички знижує ризик розвитку небезпечної хвороби.

STEMI — гостра серцева патологія, що характеризується омертвінням певної ділянки міокарда, внаслідок порушення його кровообігу. Вона є провідною серед причин інвалідизації та смертності населення.

Раніше MedOboz писав, що в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міф про меншу шкоду від куріння кальяну. Вона попередила українців, що ця звичка ще більш згубна для організму, ніж звичайні сигарети.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!